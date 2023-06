Autoleitura rural: energia no campo com controle e economia 

Novo Calendário Rural 2023 da Energisa orienta consumidores sobre os benefícios ao informar para a distribuidora a sua própria leitura do medidor

A energia é vital para o desenvolvimento e a qualidade de vida de quem vive fora dos grandes centros urbanos do Brasil, em lugares muitas vezes de difícil acesso, que abrigam importante setor da economia do país: o agronegócio e a agricultura familiar.

A Energisa sabe disso e há alguns anos, em uma relação de confiança e reciprocidade com as famílias e empreendedores rurais, incentiva a prática da autoleitura. Embora seja autorizada a fatura por média, a Energisa recomenda a prática da autoleitura para controlar o valor correto com base no seu consumo.

O maior benefício para o consumidor é que se naquele mês ele consumiu menos, ele também irá pagar menos, porque o consumo não será calculado por média, e sim pelo registro informado por ele. É fácil e rápido. Nos dias selecionados no calendário, ele vai até o medidor da sua propriedade, anota os números do visor e repassa para distribuidora pelos canais de atendimento.

O que é autoleitura?

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) determina que as distribuidoras de energia do país tenham a permissão para fazer a leitura do consumo desses clientes a cada três meses, face às grandes distâncias entre os consumidores nestas áreas rurais. Ao mesmo tempo, para que o consumidor rural possa ter um controle mais justo e previsível do seu uso de energia, a ANEEL também permite que o próprio consumidor rural informe diretamente à concessionária o seu consumo de energia ao longo de três meses consecutivos, nas datas estabelecidas no Calendário Rural, que já está sendo distribuído.

– Sabemos que algumas regiões começam o período de safra, o que pode elevar em alguns meses o consumo de energia e consequentemente o valor da fatura do cliente no mês em que não é possível realizar a leitura. Queremos nossos clientes satisfeitos e que paguem pelo consumo real, por isso estamos reforçando que o próprio cliente faça a leitura e informe diretamente à Energisa – destaca Luciano Lima, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Minas Rio.

Por isso, desde março, a Energisa está entregando aos clientes da classe rural o Calendário Rural 2023, que traz orientações para que o cliente informe o consumo de energia mensalmente e garanta maior controle financeiro. Desta forma, basta que o consumidor visualize e anote corretamente os números disponíveis no visor do medidor e repasse essas informações para a Energisa, por meio de um dos canais de atendimento da empresa .

Atualmente são cerca de 700 mil consumidores rurais no Grupo Energisa, deste 80 mil somente em Minas. Mas vale destacar que outras classes de consumidores também podem realizar a autoleitura, em situações em que há impedimento para a leitura do medidor, como: portão fechado na ausência de pessoas no imóvel, imóveis desocupados, cães bravos soltos que impedem a aproximação do leiturista por questões de segurança. Nesses casos, automaticamente o sistema emite o faturamento pela média de consumo do cliente nos últimos 12 meses. Mas se o cliente estiver atento ao período que deve ser feita a autoleitura, ele pode informar à Energisa, evitando a fatura por média.

Como realizar a autoleitura?

Fazer a autoleitura é bem simples: até três dias antes da data da leitura (indicada na conta de energia), o cliente precisa informar à Energisa o número que aparece no visor do medidor/relógio de energia.

O medidor possui um visor onde está disponível o consumo de energia. Sem tocar na caixa de medição, o cliente deve anotar os números e enviar a informação por um dos canais de atendimento da Energisa. Para os medidores que possuem duas sequências (canais) de leitura, como os de Unidades Consumidoras com Geração Distribuída e irrigantes, por exemplo, as duas sequências devem ser informadas. O cliente pode, ainda, enviar uma foto legível da leitura disponível no medidor de energia por meio dos canais digitais ou apresentar ao atendente, no caso do atendimento presencial.

Para que o procedimento seja efetivamente cadastrado na Energisa, é importante fazer a leitura no dia certo, observando o número exato que aparece no visor do padrão de energia para evitar erros na emissão da fatura.

O envio da autoleitura pode ser feito pelos canais digitais. Se for pelo Energisa On, basta acessar o aplicativo com os seus dados, escolher a opção “Serviços”, e depois o ícone “Informar leitura”. Já para quem optar pelo site www.energisa.com.br, basta se cadastrar na Agência Virtual, clicar em “Sua Fatura” e depois “Informar leitura”.