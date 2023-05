Aviso de Previsão de Abertura de Processo Seletivo 2023

Belo Horizonte (MG) – O Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região/MG torna pública a previsão de realização de processo seletivo de estagiários para suas unidades (Sede e PTMs). As instituições de ensino que desejarem firmar convênio com esta Regional poderão fazê-lo, seguindo os prazos e procedimentos informados na Nota Convocatória e relação de instituições de ensino conveniadas.

A instituição de ensino que ainda não tenha firmado convênio com o MPT, poderá fazê-lo no período de 5/5/2023 a 20/5/2023.

Para informações sobre a celebração de convênios com instituições de ensino e sobre o processo seletivo de estagiários, contate a Divisão de Gestão de Pessoas por meio do e-mail: prt03.concursoestagio@mpt.mp.br. —

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais