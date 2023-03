Bancos que contratam Jovem Aprendiz todos os anos

A busca por oportunidades de trabalho e qualificação profissional é uma realidade para muitos jovens brasileiros. Nesse contexto, os bancos têm sido uma opção bastante procurada, uma vez que oferecem possibilidades de atuação em diversas áreas, como atendimento ao cliente, operações bancárias e gestão financeira.

Se você é jovem e busca uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional, confira mais informações sobre o programa Jovem Aprendiz Banco do Brasil e outros bancos e como se candidatar a uma vaga.

Diversos bancos privados e públicos têm investido em programas de inclusão social, como a contratação de egressos do ensino médio, que consiste em uma iniciativa voltada para o desenvolvimento profissional e pessoal de jovens que buscam uma chance no mercado de trabalho.

Jovem aprendiz do Bradesco

O Bradesco disponibiliza vagas para o Programa Jovem Aprendiz, destinado a jovens entre 16 e 23 anos. O programa oferece trabalho remunerado em uma das principais instituições bancárias do país, além de benefícios como capacitação profissional, carga horária de trabalho de 4h ou 6h, convênios diversos, vale-alimentação e vale-transporte.

A iniciativa proporciona aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades e crescer profissionalmente dentro da instituição.

Requisitos para se candidatar:

Estar cursando ou ser formado no ensino médio;

Ser, preferencialmente, aluno (a) da rede pública;

Ter entre 16 e 23 anos.

Não há prazo-limite para realizar as inscrições e os candidatos devem fazer a inscrição diretamente no site Bradesco, na página do Banco de Talentos.

Jovem aprendiz do Itaú

O programa Jovem Aprendiz do Itaú está disponível em todo o Brasil, com duração de até 2 anos e carga horária diária de até 6 horas. Também oferece mais de 800 horas de capacitação teórica, que abrangem temas como direitos humanos, educação ambiental, relacionamento com o cliente, tecnologia, mercado financeiro, informática e habilidades comportamentais.

Os jovens aprendizes têm a possibilidade de atuar na Rede de Agências ou na Administração Central do banco. Requisitos para se candidatar:

Idade entre 16 e 22 anos, sendo preferencialmente acima de 18 anos para agências (não existe limite de idade para pessoas com deficiência);

Ensino médio em curso ou concluído (diferencial: cursando o Ensino Superior);

Iniciativa, capacidade de solução de problemas e proatividade;

Prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade social e da rede pública de ensino.

Jovem aprendiz do Banco do Brasil

O Banco do Brasil também oferece vagas para Jovem Aprendiz, com o objetivo de ensinar aos jovens conhecimentos básicos sobre o setor bancário, além de valores éticos e profissionais, e trabalhar a inclusão social.

Requisitos para participar:

idade entre 18 anos e 22 anos incompletos;

renda familiar de até um salário mínimo nacional per capita;

matriculados na rede de escolas públicas ou em escolas particulares, desde que bolsistas, com bom aproveitamento e frequência regular na escola, caso não concluído o ensino médio.

cursando, no mínimo, a primeira série do ensino médio, caso não concluído o ensino médio. Se tiver concluído o ensino médio, não pode estar cursando ou ter concluído o nível superior.

Em resumo, a busca por um trabalho como Jovem Aprendiz em bancos como Bradesco, Itaú e Banco do Brasil pode ser uma excelente oportunidade para iniciar sua carreira profissional e adquirir novas habilidades e conhecimentos.