BARÃO DE COCAIS – PM REALIZA OPERAÇÃO CONJUNTA COM A PC E PRENDE AUTOR DE TRÁFICO DE DROGAS

LOCAL DO FATO: Rua Ministro Clóvis Salgado, Bairro São Miguel. Autor : masculino, 20 anos. Materiais apreendidos: 32 Pedras de crack. 01 Uma motocicleta apreendida. 01 Um celular apreendido. R$ 94,00 Noventa e quatro reais.

SÍNTESE:

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 26º BPM, em ação conjunta com a Polícia Civil realizou cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro São Miguel na cidade de Barão de Cocais. Durante as diligências, foi realizada a prisão de um autor pelo tráfico ilícito de drogas, sendo apreendido com ele 32 pedras de crack. Foram apreendidos também uma motocicleta, utilizada na comercialização de drogas, celular e uma quantia em dinheiro.

O autor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos, a motocicleta foi removida ao pátio credenciado.