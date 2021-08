Bolsa Família a R$400 o povo nordestino agradece

Dizem que o povo nordestino está esperançoso com os benefícios que Bolsonaro tem destinado ao nordeste e agora mais ainda com o anúncio de que o Bolsa Família terá grande aumento, ficando no mínimo em R$300 e podendo chegar aos R$400, em média, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que sua pretensão de disputar a reeleição não deve ser subestimada. Afinal, será percebido no Nordeste, “território” do adversário petista, Lula, o maior impacto da decisão de até dobrar o valor do programa, rebatizado de Auxílio Brasil.

Novo programa

O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), nordestino do Piauí, conhece bem a importância do “novo e grande programa social” do governo Bolsonaro.

Aumento de 50%

Ao empossar Ciro, o próprio presidente confirmou: o valor do Bolsa Família aumentará 50% e “mais 50% que o Paulo Guedes vai anunciar”.

Imagine R$400

O Bolsa Família nos valores atuais, de R$196, movimenta mais de metade da economia de estados pobres, sobretudo no Nordeste.