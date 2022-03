O governo do Bolsonaro é um bom momento para comparar com o de Lula do PT

(Incra), desde 2019, mais de 320 mil famílias receberam seus lotes

Por Devair G. Oliveira

Todo brasileiro tem o direito de saber a verdade, e nada melhor para você saber quando há parâmetros para você comparar, a bandeira em que o PT chegou ao poder foi primeiro acabar com a corrupção, os maiores corruptos do Brasil, o PT ao invés de colocar na cadeia se aliou a eles, e a história é conhecida de todos. O PT criou o Movimento Sem Terra e eles fizeram miséria no país invadindo propriedades quebrando tudo, mas terra que é bom o PT foi o que menos distribuiu aos brasileiros.

Pena que a mídia comprada e vendida hoje esconde dos brasileiros a verdade, infelizmente existe interesses que falam mais alto e sempre o dinheiro do toma lá dá cá é por isso que este ano com certeza você vai ouvir falar muito nos políticos que estão comprando votos, você tem ideia de quando um prefeito de uma cidade com mais de 100 mil habitantes pode receber por um apoio político a um deputado federal, bem quando se rouba bastante no exercício do poder pode estar certo a grana é alta, enquanto a maioria dos brasileiros já sabem de tudo isso e portanto a campanha de Bolsonaro será feita pelo povo.

Veja esta informação, Bolsonaro entregou hoje sexta-feira (18), em Rio Branco, uma nova leva de títulos de terra para famílias de agricultores que vivem em assentamentos da reforma agrária no estado do Acre. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, de políticos e autoridades locais.

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), desde 2019, mais de 320 mil famílias que vivem em assentamentos receberam seus lotes com documentos. Incra titula 326 mil assentados em três anos.

O número agora é de 326 mil famílias regularizadas com títulos em todo o território brasileiro, e isso em três anos, disse o presidente da autarquia, Geraldo Melo Filho.

Ao todo, existem cerca de 1 milhão de famílias instaladas em mais de 9 mil assentamentos no país.

“Mais que um pedaço de papel, [é] a garantia [de] que esse pedaço de terra é de vocês”, afirmou o presidente Bolsonaro durante o evento.