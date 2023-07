Bombeiros de Minas integram missão humanitária no Canadá

Grupo brasileiro vai prestar apoio no combate aos incêndios florestais que atingem o país desde junho

Na sexta-feira (21/7), militares Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) embarca para missão humanitária e apoio ao combate de incêndios no Canadá. A ação será coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, responsável pela cooperação humanitária brasileira. A missão será integrada por 104 brasileiros, especialistas em combate a incêndios florestais, que deverão atuar nas florestas mais afetadas pelos incêndios pelo período de um mês.

Além dos militares de Minas, integram a missão profissionais dos seguintes órgãos: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), ambos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); e as corporações de bombeiros militares dos estados do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.

Cooperam com a organização da missão os Ministérios da Defesa, dos Transportes e da Fazenda, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) e outras instituições federais e estaduais.

Apoio internacional

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representado por dois oficiais, compõe a comitiva brasileira que irá atuar nos grandes incêndios florestais no Canadá pelo período de um mês.

Esta é a quarta missão internacional com participação de bombeiros mineiros. A larga experiência e o traquejo dos militares em situações adversas que marcaram o cenário mundial em Moçambique, Haiti e Turquia, os leva a mais um desafio fora das fronteiras nacionais.

Junto aos bombeiros de Minas, estarão militares bombeiros de mais 18 estados brasileiros, sob a coordenação do oficial mais antigo, o tenente-coronel Thiago Lacerda Duarte, do CBMMG, que também integra o Comitê Nacional de Gestão dos Incêndios Florestais (Conagif).

Experiência

O oficial foi convocado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para liderar a equipe do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), composta por 20 bombeiros militares do país.

A delegação brasileira é liderada e coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e somará esforços junto ao governo canadense para apoiar no combate aos incêndios que assolam aquele país.

A ocorrência tem sido considerada a mais severa temporada de incêndios da história do Canadá. Até agora foram registrados dois óbitos e consumidos mais de 10 milhões de hectares de vegetação.

Treinamento

Nos últimos anos, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem investido de forma contundente na capacitação de militares que se tornam especialistas, em treinamentos realizados em diversos países e com diferentes realidades.

Todo esforço faz com que os militares mineiros sejam referência na atuação, resposta e resgate de vítimas de desastres, no Brasil e no mundo.

Intercâmbio de conhecimentos e aprendizagem contínua consolidam a instituição como referência nacional e também no exterior.

Em maio, o capitão Warley Barbosa, também do CBMMG e integrante da missão canadense, participou de Conferência Internacional de Incêndios Florestais em Portugal e trouxe experiências internacionais, novas técnicas, pesquisas e conhecimentos diversos sobre o fenômeno do fogo e seu comportamento nos grandes incêndios.

Agência Minas