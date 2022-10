Braga Netto, candidato a vice-presidente, visitará Manhuaçu (MG) na próxima terça (25)

Faltando 5 dias para as eleições, Manhuaçu terá a honra de receber no dia 25, próxima terça-feira a visita do candidato a vice-presidência da República, Braga Netto mineiro, natural de Belo Horizonte, com grande parte de sua carreira militar no Rio de Janeiro.

Apoiadores com bandeiras do Brasil e vestidos nas cores verde e amarelo irão recebê-lo.

Sua chegada está prevista nesta terça (25), às 09h e será recebido em frente a Fertilizantes Heringer, na BR 262.

Uma enorme carreata, motociata em apoio à campanha do presidente Bolsonaro está programada para sair em direção ao centro da cidade onde haverá um evento. Venha e traga a sua família!

CURRÍCULO

INFORMAÇÕES PESSOAIS Nome: WALTER SOUZA BRAGA NETTO Naturalidade: Belo Horizonte/MG – 11 de março de 1956 FORMAÇÃO ACADÊMICA – Formação no Curso de Cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), turma de 1978 – Entre os diversos cursos militares, destaca-se o Curso de Educação Física, da Escola de Educação Física do Exército (Rio de Janeiro/RJ) e o Curso de Guerra na Selva, do Centro de instrução de Guerra na Selva (Manaus/AM) – Mestre em Operações Militares da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO – 1988) – Doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares do Curso de Altos Estudos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME – 1994) – Pós-graduação em Gestão Estratégica da Informação pela FGV, 1999 – Pós-graduação no Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (2006) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – Assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, na estruturação e implantação do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM/SIVAM (1997 a 1999) – Chefe do Grupo de Observadores Militares na Autoridade Transitória das Nações Unidas no Timor Leste (2000) – Senior Regional Military Observer (SRMO-UNTAET) – Adido de Defesa e do Exército junto à embaixada do Brasil na Polônia, em Varsóvia (2005 a 2007) – Adido do Exército junto às embaixadas do Brasil nos Estados Unidos da América e no Canadá, em Washington – DC (2011 a 2013) – Coordenador Geral da Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 2016 (2013 a 2015) – Comandante da 1ª Região Militar (2015/2016) – Coordenador Geral de Defesa de Área dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 2016 (2016) – Comandante Militar do Leste (2016 a 2019) – Interventor Federal na Área de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro (2018) – Chefe do Estado-Maior do Exército (2019 a 2020) – Nomeado Conselheiro Titular e Integrante do Conselho Fiscal do SENAC (2021-23) – Foi Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, nomeado em 18 de fevereiro de 2020 – Atualmente, é Ministro de Estado da Defesa, nomeado em 31 de março de 2021