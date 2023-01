BRASIL FRONTEIRAS TERRESTRES

O Brasil possui fronteiras com 10 dos 12 outros países da América do Sul. Somente Chile e

Equador não possuem fronteiras com nosso país.

Bolívia²

A fronteira do Brasil com a Bolívia tem extensão de 3.423,2 km, dos quais 2.609,3 km são por rios e canais, 63,0 km por lagoas e 750,9 km por linhas convencionais.

Estados brasileiros que fazem fronteira com a Bolívia: Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato

Grosso do Sul.

Peru¹

A fronteira do Brasil com o Peru tem extensão de 2.995,3 km, dos quais 2.003,1 km são por rios

e canais, 283,5 km por linhas convencionais e 708,7 km por divisor de águas.

Estados brasileiros que fazem fronteira com o Peru: Acre e Amazonas.

Venezuela¹

A fronteira do Brasil com a Venezuela tem extensão de 2.199,0 km, dos quais 90,0 km são por

linhas convencionais e 2.109,0 km por divisor de águas.

Estados que fazem fronteira com a Venezuela: Amazonas e Roraima.

Colômbia¹

A fronteira do Brasil com a Colômbia tem extensão de 1.644,2 km, dos quais 808,9 km são por

rios e canais, 612,1 km por linhas convencionais e 223,2 km por divisor de águas.

Estado brasileiro que faz fronteira com a Colômbia: Amazonas.

Guiana¹

A fronteira do Brasil com a Guiana tem extensão de 1.605,8 km, dos quais 698,2 km são por rios

e canais e 907,6 km por divisor de águas.

Estados brasileiros que fazem fronteira com a Guiana: Roraima e Pará.

Paraguai²

A fronteira do Brasil com o Paraguai tem extensão de 1.365,4 km, dos quais 928,5 km são por

rios e 436,9 km por divisor de águas.

Estados brasileiros que fazem fronteira com o Paraguai: Paraná e Mato Grosso do Sul.

Argentina²

A fronteira Brasil com a Argentina tem extensão de 1.261,3 km, dos quais 1.236,2 km são por

rios e apenas 25,1 km por divisor de águas.

Estados brasileiros que fazem fronteira com a Argentina: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Uruguai²

A fronteira do Brasil com o Uruguai tem extensão de 1.068,1 km, dos quais 608,4 km são em rios

e canais, 140,1 km em lagoas, 57,6 km por linhas convencionais e 262,0 km por divisor de águas.

Estado brasileiro que faz fronteira com o Uruguai: Rio Grande do Sul.

França¹

A fronteira do Brasil com a Guiana Francesa tem extensão de 730,4 km, dos quais 427,2 km são

por rios e 303,2 km por divisor de águas.

Estado brasileiro que faz fronteira com a França: Amapá.

Suriname¹

A fronteira do Brasil com o Suriname tem extensão de 593,0 km, dos quais os 593,0 km são por divisor de águas.

Estados brasileiros que fazem fronteira com o Suriname: Amapá e Pará.

Fontes:

¹ Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites.

Disponível em: http://pcdl.itamaraty.gov.br/pt-br/

² Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites.

Disponível em: http://scdl.itamaraty.gov.br/pt-br/