Buscador na internet indica o Novo Fiat Ducato como a melhor opção em vans em nova campanha da Fiat

Em nova campanha, buscador na internet indica o Novo Fiat Ducato como a melhor opção em vans

No momento da compra de um veículo, é comum o consumidor buscar informações na internet sobre os carros que interessam. Pensando exatamente neste momento, a Fiat lança a campanha do Novo Ducato, um modelo referência no mercado brasileiro há 25 anos. O filme destaca que a van da Fiat é completa e que chegou com novo design, mais funcionalidades e performance.

“A história de sucesso do Ducato no mercado merece uma campanha a altura. Ele é um produto altamente versátil, com cinco versões e diversas possibilidades, que chegou com novo motor, novas funcionalidades e ótimo custo-benefício. Como o filme apresenta de maneira bem atual, é a melhor opção para todo tipo de cliente”, comenta Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

Lançada neste fim de semana, a campanha “Busca” mostra, de forma didática e bem-humorada, alguém fazendo uma pesquisa sobre vans no buscador da internet e recebendo centenas de recomendações diferentes. Quanto mais refinada fica a busca, com mais qualidades, menos opções aparecem na tela até que o próprio buscador recomenda “Você quis dizer Novo Fiat Ducato”, reforçando que o modelo é referência na categoria e o único com todos os atributos que o consumidor procura.

“Estar há 25 anos no mercado não é para qualquer um. Apenas um veículo excepcional pode conquistar tal reconhecimento. Por isso, estamos orgulhosos em apresentar o Novo Ducato renovado acompanhado de uma campanha Omnichannel, incluindo televisão, algo pouco comum no segmento de utilitários. O filme mostra justamente que o modelo reúne tudo o que o consumidor deste segmento busca e precisa, tanto quando a finalidade é a locomoção de passageiros, como quando é destinado ao transporte de cargas”, destaca Frederico Battaglia, vice-presidente de Marketing & Comunicação da Stellantis para a América do Sul.

O filme de 30” possui duas versões, uma com destaque para a finalidade de locomoção de passageiros e outra com o objetivo de transporte de cargas. Além da veiculação em TV aberta e fechada, a campanha conta com peças para digital incluindo Linkedin, Instagram, Facebook, Youtube, Google, sites e portais verticais.

“Nos espelhamos no comportamento do consumidor dessa categoria de veículos para essa campanha. O comprador de utilitários está sempre em busca de uma combinação de fatores que faça com que o carro funcione da melhor forma para seu negócio, desde motor potente e econômico, até espaço, conforto e design. Então trouxemos esse momento da busca para a campanha e mostramos que tudo que o dono de um negócio procura quando precisa investir, diversificar, começar ou desenvolver seu negócio, só vai encontrar no Novo Fiat Ducato”, conta Ligia Mendes, Creative Experience Director da Leo Burnett TM.

Com a assinatura “Novo Fiat Ducato. Quem conhece, reconhece”, a campanha desenvolvida pela Leo Burnett Tailor Made reforça o sucesso e credibilidade do modelo, além de celebrar seus 25 anos no mercado e mostrar novos features como bancos reclináveis de 17 ou 19 lugares, central multimídia, ar-condicionado com duto central, compartimento refrigerado, apoio de braço e mesa multifuncional e capacidade de carga de até 13m³.

O Filme mostra as funcionalidades do modelo recém-lançado em TV aberta, fechada e no digital, confira abaixo

Fiat Ducato para Carga:

Fiat Ducato para Passageiro:

