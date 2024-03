Calçada da Fama Vetnil consagra os campeões do Grand Prix Haras Raphaela 2023

Participação no evento também marca a inauguração da nova Casa Vetnil

Mais um ano se inicia e é preciso incluir a nova estrela na Calçada da Fama Vetnil: a dos grandes campeões do Grand Prix Haras Raphaela, temporada 2023. “A Calçada da Fama homenageia o conjunto com a melhor média do evento no ano anterior, ou seja, o melhor tempo da prova dos três tambores. Esses atletas fizeram a diferença e terão suas vitórias eternizadas no Hall da Fama da Vetnil em parceria com o Haras Raphaela, que também reforça a importância dessa competição e valoriza tamanha dedicação de todos os envolvidos com esportes equestres até essa conquista”, informa Maria Amélia Salviano, Gerente de Marketing Equinos da Vetnil, uma das empresas líderes em medicamentos e suplementos para equinos no Brasil.

A cerimônia ocorrerá no dia 8 de março, às 20h, durante o 15º Grand Prix Haras Raphaela, em Tietê (SP). A cerimônia também terá transmissão ao vivo pelo YouTube no canal oficial do Haras Raphaela. “Estamos ansiosos para a realização desta cerimônia, que neste ano passou por uma reformulação e nos permitirá reviver os momentos que fizeram desse conjunto, merecedores desta homenagem”, reforça Maria Amélia.

Homenageados da Calçada da Fama Vetnil:

Melhor Média: 16.437s

16.437s Competidor: Onofre Vicente da Silva Neto

Onofre Vicente da Silva Neto Animal: Elcana 3 6 HRZ

Elcana 3 6 HRZ Proprietário: Jorge Ismael de Biasi Filho (JBF Ranch)

Além da cerimônia, que já acontece há oito anos, a Vetnil, parceira do Haras Raphaela neste mesmo tempo, apresenta uma novidade que promete movimentar o 15º Grand Prix HR. “Estamos felizes em anunciar nossa nova casa, a Casa Vetnil, no Haras! A vista para a pista é incrível e aconchegante, proporciona uma experiência única para os visitantes. Esse espaço foi pensado com muito carinho para que nossos clientes e parceiros sinta-se em casa, e é especialmente significativo, já que contou com o apoio fundamental do Haras, que abraçou a ideia desde o começo e abriu todas as portas para tornar isso realidade. Uma excelente forma de comemorarmos nossos 30 anos de história!”, comenta Maria Amélia.

Com foco no bem-estar dos animais que participam da prova, a Vetnil promoverá em um espaço dedicado a ação em que é pioneira, o Pit Stop Vetnil Equinos. Realização essa em que o cavalo recebe atendimento da equipe técnica com Gelo Flex®, pasta a frio recomendada para massagem e auxílio no relaxamento de músculos e tendões.

Por meio do suporte da equipe técnica-comercial, a Vetnil realizará em seu estande ações direcionadas aos médicos-veterinários e aos competidores parceiros presentes no evento. Destaque ao mais recente lançamento: Firocoxib Vetnil® Gel, anti-inflamatório com ação altamente seletiva sobre enzimas inflamatórias e com mínimos efeitos colaterais.

Serviço:

15º Grande Prix Haras Raphaela: 02 a 10/03

Calçada da Fama: 8 de março de 2024 às 20 horas.

Local: Haras Raphaela – Tietê (SP)

Entrada: Gratuita

Sobre a Vetnil

A Vetnil é uma empresa brasileira idealizada pelo médico veterinário Dr. João Carlos Ribeiro, em 1994, na cidade de Louveira (SP). Nasceu com a intenção de desenvolver produtos nacionais de qualidade a preços acessíveis para o mercado de saúde animal. Hoje é uma das líderes em medicamentos e suplementos para equinos no Brasil, com um portfólio sólido e reconhecido entre os profissionais do setor. Está presente em diversos países da América Latina, em especial, Chile, Colômbia e Peru, e em países como Eslovênia, Angola e Emirados Árabes Unidos. Em 2021 foi a vencedora do prêmio Melhores do Agronegócio, concedido pela revista Globo Rural e Editora Globo, na categoria Saúde Animal.

Para mais informações, acesse o site vetnil.com.br e siga o perfil no Instagram @vetnilequinosoficial.