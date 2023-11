Calçada da Fama Vetnil homenageia Líderes das Estatísticas da Temporada 2022 no Jockey Club Sorocaba 

A Vetnil, uma das empresas líderes em medicamentos e suplementos para equinos no Brasil, incluiu na Calçada da Fama do Jockey Club Sorocaba os Líderes das Estatísticas da Temporada 2022 do Turfe brasileiro. Foram premiados animais, criadores, proprietários e treinador de destaque. O evento aconteceu no Jockey Club de Sorocaba, a casa do Quarto de Milha de Velocidade, e está na sua 13ª edição.

Para o sócio conselheiro da Vetnil, Bruno Ribeiro, a Calçada da Fama é uma vitrine para o universo equestre. “Apoiar e reconhecer aqueles que se esforçam durante toda a temporada vai muito além de oferecer um prêmio. Essa iniciativa significa também estimular a evolução do esporte em todos os elos, seja na melhoria da estrutura de treinamento, na preocupação com a saúde e o bem-estar animal e na busca por conquistas em competições. Acima de tudo, prezamos por parcerias que compartilham os mesmos valores que nós.”

A parceria entre o Jockey Club de Sorocaba e a Vetnil foi renovada para o próximo ano e promete alavancar ainda mais a importância das corridas equestres. “Essa aliança simboliza o cuidado com o conforto dos animais antes e durante as provas, além de, claro, os investimentos em recursos para a qualidade dos torneios. A Calçada da Fama fomenta e incentiva os atletas a se esforçarem continuamente, eternizando o seu nome no pódio dos melhores competidores”, destacou Jonatan Weisheimer, vice-presidente do Jockey Club de Sorocaba.

Considerado Number One da Nova Geração, Marcos Manolo Brum Tavares, ganhador do título de Treinador Líder das Estatísticas 2022 e parceiro Vetnil, comentou a importância do prêmio para sua carreira. “Treinar um animal que entrou para a história é uma honra para mim, que sempre fui apaixonado por cavalos. Depois de muitos anos trabalhando com foco e perseverança, finalmente conquistei esse reconhecimento. É fundamental ter parceiros como a Vetnil, que acredita na equideocultura brasileira e na melhoria contínua de cada um de seus segmentos.”

“Essa valorização faz parte da história da Vetnil, que tem como cultura estar ao lado dos profissionais da atividade, investindo em sua capacitação, colocando em evidência a importância de sua atuação no mercado”, finalizou Bruno Ribeiro.

Outro destaque da temporada foi o Pedro Barbizan, que conquistou três categorias da calçada da fama, fato histórico e grandioso para o competidor que teve a honra de ter seu nome eternizado no hall dos melhores do Turfe. “Nada seria possível sem apoio de todos que estiveram à nossa volta, nos incentivando e dando direcionamento do melhor caminho a seguir, e claro, com muito esforço durante o ano todo. Mas a estrela, que me levou até aqui, foi a minha égua, a sushi, que me deu garra e ainda mais paixão pelo que faço. Na próxima temporada iremos, juntos, nos dedicar mais ainda e conquistar novas vitórias”, informou o criador.

Homenageados na Calçada da Fama Vetnil:

· Treinador: Marcos Manolo Tavares

· Animal: MISS ISAO JQM (Pedro Barbizan Santiago Leite / Moisés Maciel Velga Ribeiro)

· Proprietário: Haras Jaguaruana (Pedro Barbizan Santiago Leite / Moisés Maciel Velga Ribeiro)

· Criador: Haras Jaguaruana (Pedro Barbizan Santiago Leite)

Sobre a Vetnil

A Vetnil é uma empresa brasileira idealizada pelo médico-veterinário Dr. João Carlos Ribeiro, em 1994, na cidade de Louveira (SP). Nasceu com a intenção de desenvolver produtos nacionais de qualidade a preços acessíveis para o mercado de saúde animal. Hoje é uma das líderes em medicamentos e suplementos para equinos no Brasil, com um portfólio sólido e reconhecido entre os profissionais do setor. Está presente em diversos países da América Latina, em especial, Chile, Colômbia e Peru, e também em países como Eslovênia, Angola e Emirados Árabes Unidos. Em 2020 recebeu o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Brasil no ranking Indústria.

