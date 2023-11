Caldas Country Festival entra para a história e anuncia edição de 2024

Com 25 horas de shows, festival sertanejo atrai multidão de todas as regiões do Brasil

A 16ª edição do Caldas Country Festival entrou para a história dos megaeventos! Com 25 horas de shows, reuniu os principais artistas da nossa música. E vem mais por aí! A organização já começa a preparar a próxima festa! Entre 14 e 16 de novembro de 2024, o Brasil inteiro irá se encontrar em Caldas Novas (GO) para o festival mais quente do Brasil!

A edição encerrada no último sábado (4) atraiu 45 mil pessoas representando todas as regiões do Brasil! Também contou com presenças VIP de celebridades como Rafa Kalimann, Sarah Andrade, Arthur Picoli e Gustavo Benedeti, entre outros famosos!

O evento sertanejo movimentou na região mais de R$ 50 milhões e gerou 12 mil empregos, somando 15 mil trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no festival.

A estrutura incluiu 1856 pontos de iluminação e, no palco principal, um telão de led com 600 metros quadrados e 4000 kWh capaz de abastecer uma cidade de 100 mil habitantes!

O Caldas Country Festival contou com ícones do sertanejo, do axé do funk e da música eletrônica Subiram no palco principal: Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Edson & Hudson e Milionário, além de Claudia Leitte e Banda Eva no trio.

De 1º a 4 de novembro, o público também aproveitou atrações como avião, hotel, open bar, pré-festa, esquenta, trio elétrico e DJs até o amanhecer! Prepare-se para muito mais surpresas em 2024!