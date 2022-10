CÂMARA APROVA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MONTE SINAI

Os vereadores da Câmara Municipal de São João do Manhuaçu discutiram, votaram a aprovaram por unanimidade, durante a Sessão Ordinária de quarta-feira, 19 de outubro, o projeto de lei nº147/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a compra de três lotes para construção de uma creche no bairro Monte Sinai.

A sessão ordinária foi presidida pela vereadora Leninha do Preto e contou com a presença de moradores da comunidade durante a discussão do projeto de lei. Os vereadores destacaram a representatividade do bairro Monte Sinai, as melhorias de infraestrutura ao longo dos anos e a importância da creche para a população. O local tem muitas famílias com crianças que atualmente dependem de atravessar a BR-116.

ECONOMIA DO PODER LEGISLATIVO

Além da creche, o terreno abrigará um espaço de social voltado para a promoção do bem-estar e da cidadania no bairro Monte Sinai e na vila dos Cunha.

O terreno será adquirido através da devolução de recursos economizados pela Câmara Municipal, na gestão da Presidente Leninha do Preto com apoio dos funcionários e demais vereadores.

ORÇAMENTO 2023

Ainda na reunião desta quarta-feira, a Câmara de Vereadores de São João do Manhuaçu aprovou a votação em primeiro turno do Projeto de Lei 144 que trata do Orçamento do Município para 2023.

O valor da LOA foi estimado em 68 milhões de reais e contempla os investimentos das diversas secretarias e órgãos do município para o próximo ano.