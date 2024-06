Campo de futebol de Vila Nova será gramado

Por Devair G. Oliveira

O presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu Gilsinho ressaltou a importância do esporte para a comunidade e declara que dentro de poucos dias terá início do plantio de gramas juntamente com a drenagem fluvial no campo de futebol de Vila Nova, uma obra tão sonhada pelos amantes do esporte.

O vereador agradece a prefeita Imaculada e o deputado Dr. Mário Heringer que atenderam mais esta uma indicação de sua autoria.