Cantor Edu Lima faz sucesso em todo país cantando pagode

Eduardo Henrique dos Santos Lima ou mais conhecido como Edu Lima teve os seus primeiros contatos com a música em 2002, compondo paródias para festivais na escola onde estudou e iria descobrir uma das suas maiores paixões, a música.

Filho de mãe solteira, criado juntamente com o apoio da sua avó que se tornou uma das maiores incentivadoras do seu sonho e em vida sempre torceu pelo neto.

Em 2005 fez parte do Grupo SPZ, onde teve uma curta passagem até o fim do ano de 2006. Ainda no mesmo ano, se torna um dos dois vocalistas do Grupo Prevalescer onde ficou até o início de 2007.

A partir do ano de 2007, o cantor e compositor Edu Lima inicia de fato sua carreira como cantor solo, apresentando-se em vários bares de Salvador estado da Bahia, onde nasceu e se criou cantando muitos sambas de roda e pagode dos anos 90.

Após esse período de apresentações por Salvador,começa a surgir a latente vontade de mudança para novos ares e no final de 2012 começa o planejamento para a mudança do cantor, onde o mesmo queria levar a sua música para outros lugares do mundo, e assim transpor as barreiras do comodismo, saindo da sua zona de conforto, aindaque não tendo nenhum trabalho gravado.

No final do ano de 2013, então se concretiza a mudança para o estado de São Paulo, onde o cantor se manteve realizando apresentações em bares e casas de shows, chegando a receber um convite para compor um Samba Enredo para a escola de samba Flor de Vila Dalila (Zona Leste) de São Paulo,ficando em segundo colocado na disputa do samba enredo.

Em 2015 o cantor ingressa na faculdade de música Uni Sant’Anna, na intenção de adquirir mais conhecimento teórico e abrangência das suas aptidões.

Á partir de 2017 o cantor e compositor Edu Lima, continua as suas apresentações nos bares e casas de show de São Paulo desde Zona Sul à zona Leste, casas como: Confraria São Paulo, Bar Bola, Bar Casa da Árvore, Bar Alto da Villa, Santa Dose Bar, Empório Deck, Braz Gica e entre outros. Porém, nesse novo período surge a idéia de enfim gravar o seu primeiro trabalho.

Em setembro de 2018, o cantor então grava seu primeiro single, canção intitulada, “Amar de Novo” música de sua autoria, a mesma ao ser lançada alcança o TOP 5 das músicas mais tocadas na rádio Club FM (Baixada Santista).

Ainda com “Amar de Novo” o cantor se apresentou em alguns programas de Tv e Rádio.

Ainda em dezembro de 2018, inicia assim, a gravação do seu primeiro clipe que foi lançado em fevereiro de 2019.

Apaixonado pelo pagode, romântico de suas referências nas músicas foram e ainda são: Negritude Jr., Kiloucura, Revelação, Arlindo Cruz, Fundo de Quintal, Exaltasamba, Os travessos, Katinguelê entre outros grandes artistas.

Em 2021 lança seu primeiro EP, com seis canções de sua autoria intitulado “Pagou Pra Provar”,disponível em todas as plataformas digitais e com o clipe da canção de trabalho no YouTube juntamente com as demais no canal do artista.

Recentemente foi anunciado o lançamento do seu mais novo single, intitulado “Chega” que está com lançamento previsto para o final de março de 2022 e será mais uma canção de sua autoria

Com muita humildade, perseverança e respeito, Edu Lima vem buscando o seu espaço sobre esse imenso mercado fonográfico e do samba e pagode, mostrando sempre o que tem de melhor.

Saiba mais sobre Edu Lima através do Instagram: https://instagram.com/edulimaofc