Cariacica Espírito Santo Inaugura monumento da Bíblia

Por Devair G. Oliveira

Recebi hoje de um amigo do Rio de Janeiro, um vídeo sobre o monumento da Bíblia, obras como esta vai agradar todos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, e é bom que estas coisas fiquem registrada, pois qualquer obra sempre vai ter aqueles que não concordam. Vivemos um momento sem precedente da história do mundo, até os céticos estão mudando de pensamento diante de tudo que está acontecendo no mundo cumprindo as profecias bíblicas.

A realidade que diante dos atuais acontecimentos, podemos de uma hora para outra sermos surpreendidos pela terceira guerra mundial e só existem um livro que explica tudo isso, a “Bíblia”, todos os estudantes da Palavra, sejam sábios ou leigos confiam nas palavras da Sagrada Escritura, escritas há mais de 2.500 anos as palavras do Sermão do Monte das Oliveiras escrito no livro de Mateus 24:1,31, é uma prova inegável dos acontecimentos descritos no capítulo. Imagino que os primeiros cristãos deveriam achar tudo isso muito estranho, somente os que tinham muita fé acreditavam, mas e hoje, você já leu e meditou nos escritos desse capítulo de Mateus? Os sinais indicam que está muito próxima a vinda de Cristo.

Monumentos diz muito da história da cidade, do país e do mundo

Em Cariacica Espírito Santo, desde quinta-feira, (28) as pessoas já podem visitar o local e fazer fotos, a obra, fica na entrada da cidade de Cariacica (ES),

O monumento, que mede três metros de altura e pesa mais de uma tonelada, mas a inauguração oficial ainda está sem data definida.

Para facilitar o acesso ao local, foram criadas 22 vagas de estacionamento, além de uma pequena praça com bancos. A escultura pode ser conferida de perto por quem passar pela entrada do município, vindo da capital do Espírito Santo, Vitória. Nela estão escritos em destaque dois versículos bíblicos:

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança” (Salmos 33:12) e “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela” (Salmo 127:1).

De acordo com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil), que é evangélico, o objetivo de criar um local para homenagear a Bíblia é uma forma de agradecer a Deus pela gestão abençoada da cidade, além de ser um meio de fomentar o turismo na região.

A escultura da Bíblia foi produzida pelo artista Hippólito Alves, escultor capixaba especialista em escultura e arte sacra, residente no município e reconhecido em todo o Brasil. A técnica utilizada foi a da fundição, adição e solda, com materiais como resina, grafite, calcita, areia, fibra, espuma, concreto e aço.