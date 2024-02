Três dias de folia com desfile de blocos no sábado 10/02 e segunda-feira 12/02, Dia 10/02 – Desfile Alegórico 20h Dia 10/02, a partir das 22h e 30min Shows com Grupo TPS DJ Willian Amorim Banda Rota 28 Dia 11/02, a partir das 21h Shows com Banda Arrasta Brasil Banda Zero 4 DJ Willian Amorim Dia 12/02 – Desfile Alegórico 20h Dia 12/02, a partir das 22h e 30min Shows com Bruno Marlon & Gabriel Dj Willian Amorim