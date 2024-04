Caso Elon Musk e Alexandre de Moraes repercute no Cume da Montanha

Por Devair G. Oliveira

As coisas tomaram outros rumos e está repercutindo em todo o mundo, já que são muitos os personagens interessados nos resultados dessa guerra digital, será Elon Musk ou Alexandre de Moraes.

A Nova Nova está batendo e chocando com o sistema do Cume da Montanha, será que lado posiciona Wladimir Putin, Xi Jinping, Ebrahim Raisi, Beijamim Netanyahu, Donalt Trump e Joe Biden.

A luta é feroz no mundo dos poderosos, no Brasil a pressão aumenta sobre Pacheco será que ele continuará inerte, as notícias circulam em todos os principais jornais do mundo falando do embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu mais explicações sobre a afirmação do bilionário e Musk respondeu: “Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade, então faremos um dump completo de dados”.

Segundo várias notícias as coisas agora tomarão outro rumo, o bilionário sul-africano tem todas as informações dos últimos acontecimentos no Brasil desde que Bolsonaro tomou posse, e aí imagina um ventilador com potencia mundial.

Elon Musk, dono do “X” (antigo Twitter), voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na madrugada desta terça-feira. Em uma das publicações, o bilionário chamou Moraes de “ditador brutal”, o acusou de interferir na última eleição presidencial brasileira e disse que o ministro tem o presidente Lula “na coleira”. O empresário ainda afirmou que vai tirar funcionários da rede social do Brasil.