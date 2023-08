Por Devair G. Oliveira

Neste domingo, 20 de agosto foi realizada a 10ª Cavalgada da Amizade uma das maiores já realizada, comitiva de lajinha e região marcaram presença com um grande público. Organizada pelo ex-prefeito Sebastião Moreira com apoio da prefeitura de Lajinha, através da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo, os cavaleiros e amazonas montados em seus cavalos saíram do Parque de Exposição no Areado e percorreram as principais avenidas do município, se deslocando para a fazenda do Tião Moreira. O prefeito João Rosendo prestigiou o evento acompanhado de vereadores e autoridades municipais, na fazenda foi servido um churrasco para todos os participantes que puderam ainda assistir uma boa música sertaneja ao vivo.



Cavalgada da Amizade Lajinha MG

