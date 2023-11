CBH Manhuaçu lança edital para contratação de empresa especializada em projetos hidroambientais

Foto: Cata Caldeira

Mais de R$ 4 milhões serão investidos pelo Comitê na execução de cercamentos de nascentes, construção de fossas sépticas e de barraginhas e na implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto

O Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH Manhuaçu) está com o processo de licitação aberto para a contratação de empresa especializada na implementação de projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural, Iniciativa Rio Vivo, na Bacia do Rio Manhuaçu . A licitação para a contratação de empresa será realizada no dia 23 de novembro de 2023, às 09h, na sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG, situada na Rua Prudente de Morais, nº 1.023, Centro – Governador Valadares.

A empresa contratada vai atuar na execução da Iniciativa Rio Vivo, que tem como objetivo a melhoria da qualidade da água dos rios da bacia e o aumento da disponibilidade do recurso. Ao todo, mais de R$ 4 milhões serão investidos pelo CBH Manhuaçu na execução de cercamentos de nascentes, construção de fossas sépticas e de barraginhas, além da implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para a população rural. Veja o Edital aqui.

“Somos uma bacia com abundância de água, mas com graves problemas ambientais. Queremos, por meio de iniciativas como o Rio Vivo, despertar a atenção da comunidade sobre a importância desses projetos para o território como um todo. Nós, do CBH Manhuaçu, estamos trabalhando em ações que beneficiam a todos. Por isso, é importante unir esforços para que tenhamos resultados cada vez melhores”, destaca Genilson Tadeu, presidente do CBH Manhuaçu.

“A gente acredita que a iniciativa do Rio Vivo tem um papel estratégico na melhoria da quantidade e qualidade de água. Incentivo às empresas regionais locais, o pessoal que está aqui no entorno da bacia, a responderem a esse ato convocatório, para que, juntos, possamos desenvolver esse programa, que é de extrema importância para o CBH Manhuaçu”, reforça Flávia Dias, vice-presidente do CBH Manhuaçu.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Com base nos critérios, O CBH Manhuaçu selecionou seis municípios para serem contemplados com as intervenções relacionadas ao P42 e P52, são eles: Alto Jequitibá, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Reduto e São João do Manhuaçu.

CRITÉRIOS

Utilizando os critérios: vulnerabilidade ambiental, densidade demográfica, posição na bacia hidrográfica e participação em outros programas com escopo similar à Iniciativa Rio Vivo, foi realizada a hierarquização e seleção dos municípios. Após a seleção dos municípios a serem contemplados com as ações da Iniciativa Rio vivo, foi realizado o levantamento da quantidade de imóveis rurais nas bacias de contribuição dos pontos de captação superficial para abastecimento público de água potável de cada município.

RIO VIVO

A iniciativa visa a recuperação de nascentes, expansão do saneamento rural e redução da geração de sedimentos. Essas ações são implementadas por meio da execução de projetos em imóveis rurais localizados em microbacias de pontos de captação para abastecimento púbico em municípios priorizados ou hierarquizados, já selecionados.

Com base em informações obtidas nos diagnósticos dos imóveis rurais, serão implantados projetos de barraginhas e/ou outras técnicas mecânicas comprovadamente eficientes; projetos de recuperação de nascentes, por meio do cercamento e revegetação; além da implantação de projetos de sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico.