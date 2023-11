Cidades Mais Antigas do Mundo: Veja Curiosidades + Fotos Lindas!

Quais são as cidades mais antigas do mundo? Essa é uma curiosidade de quem ama arquitetura e história. Conhecer mais sobre elas ajuda a entender como as habitações funcionavam antigamente e mostra como as civilizações antigas se organizavam.

Mas afinal, qual é a cidade mais antiga do mundo? No post de hoje, trouxemos a lista das 7 cidades mais antigas do planeta. Acompanhe!

Quais são as cidades mais antigas do mundo?

7 – Xian, China (desde 4.000 a.C.)

Começando nossa lista sobre cidades antigas, vamos falar sobre Xian, localizada na China. Ela foi a capital do país durante várias dinastias: Qin (255 a 206 a.C.), Hã (202 a.C. a 25 d.C.) e Tangue (618 a 907).

Xian também se destaca como o lugar do Exército de Terracota, uma coleção de esculturas representando os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Elas foram descobertas por um grupo de agricultores chineses em 1974. Sem dúvida, trata-se de uma das cidades antigas mais importantes e enigmáticas.

Cidades antigas: Xian, China – Exército de Terracota (foto: Wikimedia Commons)

6 – Susa, Irã (desde 4.200 a.C.)

A cidade de Susa integrou sucessivamente os impérios babilônios, persa e parta. Ela foi a capital do Império Elamita antes da chegada dos assírios. Atualmente, a região de Susa é um grande campo arqueológico onde foram encontrados palácios, ruínas de edifícios administrativos e casas de habitação.

Cidades antigas: Susa, Irã – Tumba de Daniel (foto: stringfixer)

5 – Atenas, Grécia (desde 5.000 a.C.)

Atenas está entre as cidades antigas mais conhecidas e admiradas do mundo. A capital da Grécia é, há milênios, a principal aglomeração urbana do sudeste da Europa. Outra curiosidade é que a cidade é um dos locais mais estudados do país devido à grande quantidade de escritos feitos nela durante o período clássico.

Atenas, que também é chamada de Lar da Democracia, é uma das cidades antigas que chamam a atenção pela arquitetura. O Partenon de Atenas, por exemplo, é uma das obras mais importantes do país. Aproveite para conferir nosso post especial sobre arquitetura grega.

Cidades antigas: Atenas, Grécia (foto: Dreamstime)

4 – Alepo, Síria (desde 5.000 a.C.)

Alepo é a cidade mais populosa da Síria, com mais de 1,85 milhões de habitantes. Os poucos registros sobre a sua origem mostram que as primeiras aglomerações aconteceram em mais de 5.000 a.C.

Um dos motivos para a presença de pessoas na região há tantos anos é a sua localização estratégica, que fica entre o Mediterrâneo e a Mesopotâmia. Infelizmente, uma boa parte da cidade de Alepo foi destruída durante a guerra civil na Síria, mas a sua reconstrução já está em andamento.

Cidades Antigas: Alepo, Síria – Mesquita de Umayyad em 2010 (foto: G1)

3 – Byblos, Líbano (desde 5.000 a.C.)

Vamos falar sobre uma das cidades antigas mais bonitas da nossa lista? Byblos fica na costa mediterrânea do Líbano, a 42 quilômetros de Beirute.

Lá é um foco de atração para arqueólogos, já que é possível encontrar registros arqueológicos de várias épocas, desde a Idade de Bronze e o Império Romano, até a Idade Média e o Império Otomano mais recente. Uma das últimas descobertas foi feita em 2015, quando oito sarcófagos romanos foram encontrados em um cemitério milenar de Byblos.

Cidades antigas: Byblos, Líbano (foto: Freepik)

2 – Damasco, Síria (desde 6300 a.C.)

Damasco é a segunda cidade localizada na Síria que aparece na nossa lista de cidades antigas. A capital do país tem escavações que comprovam uma ocupação contínua de mais de 5.000 anos. Uma curiosidade é que ela foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1979.

Assim como Alepo, Damasco também sofreu com os impactos causados pela guerra civil na Síria, mas nos últimos anos está retomando suas atividades.

Cidades antigas: Damasco, Síria (foto: cidadeemfotos)

1 – Jericó, Palestina (desde 9.600 a.C.)

A cidade mais antiga do mundo é Jericó, localizada na Palestina. Esse vilarejo agrícola situado próximo do rio Jordão tem vestígios de ocupação que datam do ano de 9.600 a.C. Incrível, né?

Cidades antigas fazem parte da história da humanidade e aparecem em vários registros ao longo dos séculos. No caso de Jericó, sua importância para a história do Oriente Médio é tanta que a Bíblia Sagrada cita a cidade 70 vezes.

Cidades antigas: Jericó, Palestina (foto: alemdos7mares)

Qual a cidade mais antiga do Brasil?

A cidade mais antiga do Brasil é Cananéia. Localizada no Estado de São Paulo, foi fundada em 1531 por Martim Afonso de Souza. Era lá que passava a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. As marcas históricas da cidade mais antiga do Brasil são vistas pelas ruas, como a Igreja de São João Batista, fundada em 1577.

Vale destacar que existe um debate histórico sobre a cidade mais antiga do Brasil. Para alguns historiadores, esse título pertence a São Vicente, fundada também por Martim Afonso de Souza em 1532. A divergência existe por que Cananéia nasceu como um povoado e só em 1600 foi reconhecida como uma vila, que era a classificação mais próxima de cidade que existia na época.

Já São Vicente é reconhecida como vila desde a sua fundação. Por esse motivo, quando falamos sobre a cidade mais antiga do Brasil, o ideal é falar sobre o povoado mais antigo.

