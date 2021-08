Clovis Pires é referência na produção de tomates semi-orgânicos

Em recente visita a Manhuaçu, o empresário Marcone Miranda, sócio- proprietário da Rede de Supermercados Big Mais esteve no Distrito de Dom Correa, visitando Clovis Pires, o seu “amigo fornecedor” […] “são mais de 20 anos de parceria. Tomate italiano em estufas, livres de agrotóxico, irrigados com água armazenada da chuva”.

A história da Rede Big Mais iniciou nos anos 90 com um pequeno açougue, a Casa de Carnes Formosa, e três anos depois surgiu a mercearia Formosa. Esses dois projetos se tornaram um só, com outra marca: Bigmais, um dos supermercados de maior expressão no Vale do Rio Doce, atualmente com cinco Lojas e dois Centros de Distribuição em Governador Valadares que, juntos, geram mais de 1100 empregos diretos e milhares de indiretos.

A rede de supermercados tem como missão “encantar o cliente com serviços e produtos diferenciados […] tornando a vida mais saudável” e na nossa região, conhecida como produtora de café, o produtor Clovis Pires investe na diversificação e é referência na produção de tomates semi-orgânicos.

“Este novo manejo sem uso de defensivos agrícolas vem mostrar que práticas desta natureza devem ser estimuladas […] É possível produzir respeitando o meio ambiente, sem agrotóxicos e com baixo custo para o produtor”, afirma.

A produção do distrito de Dom Correa abastece parte dos mercados de Governador Valadares, Caratinga, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, segundo explica Clovis.