Com as ofertas oferecidas do dia 16 a 18 de março a Fiat Toro 2023 ficou mais barata que Montana.

Com o sucesso da campanha, nossa reportagem foi ouvir o gerente de venda da Navelli. Segundo Ubiratan, a Fiat promoveu a melhor campanha de vendas dos últimos 5 (cinco) anos.

“Oferecemos durante a campanha, condições especiais para toda linha: taxa zero para FASTBACK e CRONOS, bônus de R$ 5.000,00 para carta de crédito contemplada, descontos especiais para produtor e CNPJ, resumindo, nunca foi tão fácil sair de FIAT novo. Terminou hoje uma das melhores campanhas promovida pela Fiat e já estamos pensando em criar novas condições para serem ofertadas até o dia 30 de março para quem perdeu as oportunidades do dia D FIAT. O mês de março vai entrar para a história como as melhores ofertas já oferecidas pela grupo Navelli nos últimos 5 anos”. Relata Ubiratan Avelar Diniz.