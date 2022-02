Com câncer generalizado, Pelé desmente que sua situação de saúde tenha piorado

Pelé como jogador foi nota 10, mas como pessoa é nota zero

Ele rejeitou a filha que mais parecia com ele.

Uma polêmica girou a vida de Pelé durante a década de 1990. Sandra Nascimento, ex-vereadora de Santos, entrou na Justiça para ser reconhecida como filha do ex-jogador (algo que aconteceu em 1996). A filha acabou falecendo em 2006, com câncer de mama. O que chamou a atenção foi que Pelé não visitou a filha mesmo o pedidos durante o leito de morte.

Com câncer generalizado, Pelé desmente que tenha piorado sua saúde.

Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Estão dizendo por aí que eu não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão?, escreveu o ex-atacante na legenda da publicação do Instagram.

Na tarde desta última quinta-feira , Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, resolveu utilizar as redes sociais como recurso para desmentir alguns boatos. Acontece que o ex-jogador de futebol está enfrentando um câncer generalizado e muitos sites noticiaram que o atleta estava em estado grave. Já outros, foram mais longe e veicularam a informação de que o famoso havia falecido.