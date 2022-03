Com cenário encantador, a dupla Dom Marcos e Davi lança clipe e single “Amor de Arara”

A natureza tem seus mistérios, suas lendas e crenças. E foi nesse contexto após uma viagem a Amazônia, que Dom Marcos escutou uma história que chamou sua atenção: a de que as araras após a morte de seus parceiros, vivem o resto da vida sozinhas. E foi assim que surgiu o fascínio por essa lenda de amor, o que logo após rendeu a ideia para o nascimento da música “Amor de Arara”. A canção terá seu lançamento na próxima sexta feira (04) pela dupla Dom Marcos e Davi. O single será lançado pelo selo 3SONS e estará disponível em todas as plataformas de streaming e no canal de YouTube da dupla.

Referente ao processo de composição da faixa a dupla comenta: “Eu tive oportunidade de contato com as araras lá na região Amazônica, e conversando com moradores locais soube dessa história, e achei muito bacana, uma história de amor fascinante. Desde então eu pedi para o Luiz Henrique Paloni fazer essa composição, que juntamente com o Thiago, Graciano e o Campanário fizeram a música, e o resultado foi essa canção linda”.

Além de um melodia sertaneja incrível, a música tem uma parceria social com o Instituto Arara Azul, e todos os royalties provenientes da faixa serão revertidos em favor da causa: “A gente não conhecia o projeto, quem nos apresentou foi a Raquel da 3SONS, e é óbvio que o trabalho feito pelo instituto é um trabalho muito bacana, e tem tudo a ver com a nossa filosofia de vida, que é apoiar a preservação dos animais, e a ideia se encaixou como uma luva, pois justamente preserva o animal que é protagonista da música”.

O clipe foi gravado na região do estado de Rondônia, no rio Guaporé: “Um lugar maravilhoso, uma natureza exuberante, e foi uma experiência muito bacana, nos hospedamos em um barco hotel junto com vários músicos. Quem dirigiu as cenas foi nosso empresário Luiz Henrique Paloni, o resultado foi muita moda e cantoria, realmente a gravação inteira do clipe foi muito especial, feito com muito amor”. Então já sabe, próxima sexta-feira não tem pra ninguém, não perde tempo não e corre para as plataformas digitais escutar muito a dupla Dom Marcos e Davi, e conferir o clipe!

SOBRE A DUPLA

Não só o laço sanguíneo, mas também a paixão pela música é o fator determinante que unem os irmãos: Marcos e Davi. Ambos nascidos em São José Do Rio Preto, começaram a cantar muito cedo, e desde a infância compartilharam entre si o amor pelo sertanejo. Apesar de vários convites, nunca viveram de música profissionalmente, cada um conquistou a própria independência financeira em outras áreas. E atualmente, buscam viver esse sonho que é cantar música sertaneja.

AMOR DE ARARAS – DOM MARCOS E DAVI

Lançamento: 04 de março de 2022, pela 3 SONS

Compositores: Luiz Henrique Paloni / Thiago / Graciano / Campanário

Letra:

AMOR DE ARARA

Reza uma lenda lá no sertão

Que os casais de arara

Vivem e voam juntas

A vida inteira

E quando uma delas se vai

A outra vive sozinha

E nunca mais procura

Um outro amor

Ai que saudade de quando

No nosso ninho

Te vi acordar

Lembro do primeiro beijo

Como que eu esqueço

Eu vivo pra lembrar

Ah! que saudade

Ah! voou minha metade

Pensei que o amor que jurava

Era um amor de arara

Como prometeu

O tempo também não parou

Bateu atrás voou

E me esqueceu

Ah! que saudade

Queria que nunca acabasse

Que o tempo parasse

Para poder te amar

Vai, bater as suas asas

Eu estou aqui

Do mesmo jeitinho

No mesmo lugar

Pois meu amor é fiel

Como o amor das araras

E mesmo que a dor

Me machuque não sara

Estarei aqui

Te esperando voltar

Declamado

O amor que sinto por você

É como o amor das araras

Um amor único, insubstituível

Você pode voar para onde quiser

Mas eu estaria aqui

Sempre esperando você voltar

Solo

Pensei que o amor que jurava

Era um amor de arara

Como prometeu

O tempo também não parou

Bateu atrás voou

E me esqueceu

Ah! que saudade

Queria que nunca acabasse

Que o tempo parasse

Para poder te amar

Vai, bater as suas asas

Eu estou aqui

Do mesmo jeitinho

No mesmo lugar

Pois meu amor é fiel

Como o amor das araras

E mesmo que a dor

Me machuque não sara

Estarei aqui

Te esperando voltar

Vai, bater as suas asas

Eu estou aqui

Do mesmo jeitinho

No mesmo lugar

Pois meu amor é fiel

Como o amor das araras

E mesmo que a dor

Me machuque não sara

Estarei aqui

Te esperando voltar