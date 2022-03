Com fotografias de moda e boudoir, Victor Galvão conquista fãs pelo mundo

Victor Galvão está fazendo sucesso nas redes sociais de todo país com seus clicks fotográficos de moda e boudoir. O jovem influenciador já é fotógrafo há 12 anos. Natural de Goiás, a fotografia entrou em sua vida desde cedo e foi aos 18 anos que ele descobriu que esse ramo era a sua maior paixão. Ao se mudar para Fortaleza no Ceará, comprou uma câmera digital semiprofissional e começou a fazer fotografias das colegas de faculdade de seu esposo, que segundo ele, sempre foi seu maior motivador. E foi fotografando pessoas, que ele aprendeu todas as técnicas e desenvolveu todo seu talento para com as fotos e conseguiu se tornar uma referência nacional.Para ele, era sempre confortável ficar fotografando diversas pessoas. Ele treinava, aprimorava, aprendia e ate se divertia nessa pratica junto aos colegas. E foi ai que também passou a se tornar cada vez mais profissionais seus trabalhos e a conquistar um número maior de fãs e clientes. Com o sucesso apontando, Victor Galvão começou a investir em cursos e workshops para aprender e aprimorar ainda mais suas técnicas, e foi onde ele ficou encantado com tudo o que via e se apaixonou ainda mais pela arte de fotografar. Atualmente, residindo a mais de 8 anos na Itália, Victor Galvão passou a ser uma referência internacional na arte da fotografia. Fotografando moda e boudoir na Itália, ele conquistou em todo mundo milhares de fãs e seguidores que passaram a acompanhar diariamente seus trabalhos e seus clicks divulgados. “Sempre que me perguntam sobre inspiração, eu só penso em uma determinada força e fonte, Deus! Pois ele me deu tudo para observar!” conclui o renomado fotógrafo Victor Galvão. Saiba mais sobre Victor Galvão através do Instagram: https://ww w.instagram.com/vgphotoo