Combater o mosquito da Dengue é um dever de todos

Chuvas, aumento da temperatura e água parada, são condições ideais para a procriação do mosquito Aedes aegypti. Com hábitos diurnos, o mosquito se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, quando a fêmea põe ovos em diversos criadouros.

A dengue, zika e chikungunya são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que podem chegar a formas mais graves, podendo até matar. A forma mais eficaz de prevenção dessas doenças é o combate ao mosquito, que dá para ser feito em menos de 15 minutos, ao fazer uma varredura em casa, na escola e no trabalho, acabando com os recipientes com água parada. Confira as principais orientações:

Você também pode ser um propagador e replicador da nossa campanha contra ao Aedes aegypti, baixado o nosso material diposnível aqui > CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI