Como a sua roupa impacta diretamente na imagem que você passa

Certamente você já ouviu a expressão “A primeira impressão é a que fica”. Apesar de parecer clichê, temos que levar em consideração que na grande maioria das vezes, nós somos sim impactados pela primeira impressão.

É claro que nós sempre podemos passar outra impressão depois e mudar a forma como alguém nos vê, mas isso é mais difícil do que se passarmos uma boa impressão desde a primeira vez.

Entendendo as percepções

Todos nós temos vivências que influenciam diretamente a nossa percepção de mundo, mas, ainda assim, existem coisas que fazem parte de uma consciência coletiva. É quase como se tivesse sido assim por tanto tempo, que fica difícil refutar. A imagem pessoal é uma delas.

Desde que a sociedade existe, nós sabemos que normalmente quem se veste melhor, com roupas mais chiques, alfaiataria e com cores mais sóbrias normalmente possui mais dinheiro.

Claro que essa não é uma verdade absoluta, mas ainda assim, é dessa forma que funciona na grande maioria das vezes. E se pararmos para pensar, desde a época da realeza, já era assim. Os ricos tinham poder aquisitivo para se vestirem bem, comprarem tecidos nobres, estarem sempre com vestidos novos, enquanto que os pobres usavam roupas mais simples, muitas vezes desgastadas pelo uso, com manchas ou até mesmo sujas.

Hoje, onde existe uma sociedade mais evoluída, quase todos nós podemos nos vestir de forma semelhante. Claro que sempre existirão algumas marcas que são consideradas marcas exclusivas, de luxo e que são usadas pelas classes mais abastadas. Mas, tirando essas marcas, a grande maioria da sociedade já consegue se vestir com bons tecidos e com roupas adequadas em várias situações.

Os estilos pessoais

Antigamente todas as roupas seguiam mais ou menos o mesmo padrão, e o que diferenciava umas das outras eram as classes sociais. Conforme fomos tendo condições mais parecidas com as da realeza, onde ficava difícil fazer tais diferenciações, começaram a surgir os diferentes estilos pessoais.

Algumas pessoas são mais básicas e gostam de se vestir com tecidos confortáveis; enquanto outras, seja por preferência pessoal ou por imposição do cargo que ocupam, acabam escolhendo roupas mais formais.

É nítida a diferença, por exemplo, das roupas de um advogado trabalhista para as roupas de uma pessoa que trabalha como balconista em uma loja. As roupas de um advogado ou advogada são muito mais elaboradas, feitas em alfaiataria, e realmente passam a impressão de serem muito mais caras do que as roupas de outros profissionais.

Como escolher o que vestir

Na hora de escolher como se vestir, é importante pensar qual a imagem que você quer transmitir às pessoas.

Independentemente de estilo ou condição financeira, se você quer passar uma boa imagem, precisa usar roupas limpas e que estejam em boas condições. Não precisam ser novas, mas você deve tomar cuidado para que elas não estejam rasgadas, descosturadas ou manchadas.

Outro ponto importante é em relação ao tamanho das roupas. É claro que hoje em dia, qualquer um pode se vestir da forma que achar melhor, mas, em algumas situações, não é de bom tom usar roupas muito curtas, decotadas ou apertadas.

É o caso de uma entrevista de emprego, por exemplo, já que a grande maioria das empresas têm uma política em relação ao que os seus funcionários podem vestir.

Alguns cargos, mesmo que simples, exigem que o funcionário utilize calçados fechados, por exemplo. Um shorts raramente será adequado para a grande maioria dos ambientes de trabalho.

Então, apesar de você poder se vestir da forma que acha melhor, é importante usar o bom senso e pensar no ambiente que você vai frequentar.

Alguém que vai para um casamento de legging, por exemplo, está tão inadequado quanto alguém que vai para um barzinho com as amigas usando um vestido longo de festa.

Outro ponto é que infelizmente a sociedade ainda julga demais as pessoas pela sua aparência e roupas. Por isso, se você quer passar uma imagem de mulher bem-sucedida e com dinheiro, é importante que você se vista adequadamente.

Vista-se para o cargo que você quer ocupar

Existem algumas pessoas que acreditam que você não deve se vestir para o cargo que ocupa hoje, mas sim para o cargo que deseja ocupar. É claro que você precisa tomar cuidado para não se vestir de forma inadequada, afinal, se você trabalha na área de maquinário em uma fábrica, por exemplo, não vai fazer sentido nenhum ir trabalhar de terno e gravata, mesmo que você almeja chegar a algum cargo na diretoria.

Mas, dentro dos limites normais desse código de vestimenta, vestir-se da forma como você quer ser visto e para o cargo que deseja ocupar é uma ótima forma de já ir passando a impressão para as pessoas sobre você.

Ao ver você sempre bem arrumado e preocupado com a sua imagem pessoal, com certeza as pessoas lhe darão mais credibilidade, e isso pode ajudar você a chegar até o cargo que almeja.