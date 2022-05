Como abrir uma revenda de carros: 5 dicas

Com a crise financeira que o país está passando, nada mais normal que buscar novos métodos de lucrar e conquistar o pão de cada dia. É aí que se encontra o mercado de vendas e revendas de carros seminovos e usados, pois, este nicho de vendas de veículos só cresceu, desde os anos que antecederam a pandemia.

De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos (FENABRAVE) somente no ano de 2021 houve um crescimento de 55% na quantidade de automotivos sendo vendidos ou trocados por todo o país, ao todo foram mais de 500 mil veículos por mês.

Este crescimento do mercado pode ser o pontapé que faltava para você começar a empreender, é realmente uma excelente oportunidade, nunca houve tanta procura por veículos neste estado.

Para ajudar você empreendedor que está buscando surfar nesta maré de oportunidades, separamos neste artigo, tudo o que você vai precisar não só para montar seu negócio mas também para alcançar o lucro e a sustentabilidade o mais rápido o possível.

O que faz uma revenda de veículos

Para começar o planejamento é necessário que se inicie com o pé direito, para que não haja dúvidas. Pode parecer um passo desnecessário, mas, na verdade, é preciso saber que a função exercida por uma loja de revenda de carros vai além de comprar e vender.

Cabe a sua empresa avaliar a qualidade dos veículos, checar a documentação, fazer a transferência de uma pessoa para outra, realizar a documentação de acordo com a vigente em cada estado, além de periciar e administrar o veículo e cuidar da parte relacionada ao marketing.

Conheça o mercado de veículos utilizados

Os empresários que entram no ramo das revendas tem que entender muito bem como funciona todo o mercado, não basta apenas ser um bom administrador.

Somente o conhecimento e a experiência, podem trazer a perícia necessária para entender quais serão os carros e veículos que valem ou não o preço pedido pelo vendedor, ou até mesmo para saber a respeito do estado do carro, nada adianta comprar um veículo que esteticamente aparenta muito bem, mas apresenta diversas falhas internas e problemas mecânicos.

Saiba quem é seu cliente

Uma empresa que desconhece o perfil de seu consumidor com certeza está perdendo dinheiro.

Isto será essencial para os momentos que antecedem a abertura, é necessário já ter todo o planejamento em mento antes mesmo de escolher o local de vendas.

Para isso, desenvolva um perfil do seu comprador, qual a sua média de idade, como se comporta e principalmente, qual estilo de veículo prefere. A partir da definição do seu nicho de atuação você vai poder finalmente partir para a abertura de fato.

Saiba trabalhar a sua presença digital

Todos os mercados que envolvem vendas são necessariamente muito visuais, e você deve ter isso em mente nos momentos que for construir as plataformas digitais de sua empresa.

Conte com um bom site como a exemplo do revendas de carros em Lajeado, um site básico que contém com todo o catálogo de seus carros, fotos muito atrativas e que realcem todas a característica positivas. A sua presença digital deve funcionar como uma vitrine de sua empresa, ou seja, é o que vai atrair os clientes para seu endereço físico.

Por isso, saiba realizar as melhores ofertas e propagandas, este simples passo vai te colocar muito a frente de sua concorrência.

Alinhe também as redes sociais de sua empresa devem estar sempre focada em se comunicar com o seu cliente médio, na linguagem que ele compreende e com os veículos que se encaixam nos desejos e vontades dele.

Tenha uma equipe muito preparada

O principal ativo de qualquer negócio é a sua gente, nada adianta ter as melhores propagandas nas mídias online o offline, se não possuir uma boa equipe de vendas prontas para converter qualquer curioso em cliente.

Imagine todo o processo como um funil, onde a medida que vai descendo mais pessoas vão se tornando clientes, o primeiro passo é a atração, que deve ser feita por meio das propagandas, anúncios ou até pela presença digital das redes sociais, ou site da empresa.

Em seguida a pessoa que se interessou vai precisar ficar encantada com as ofertas tentadoras, entrando em contato pela plataforma ou até mesmo indo no estabelecimento.

Após o contato é com a sua equipe de vendedores, que tem a função de fechar negócio, e com base nisso é necessário muito treinamento para gerar a venda.

Monitore a concorrência

Mesmo com todo o seu planejamento funcionando muito bem, saiba como se portar diante das outras empresas, esteja sempre vendo o que está funcionando ou não para os outros negócios de revendas de veículos pela cidade, ou até mesmo em outros locais. Esteja sempre pronto para realizar testes de estratégias e afins.