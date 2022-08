Como Aliar o Whey Protein ao ganho de massa muscular?

Não tem como ganhar massa muscular rápido sem suar a camisa não é mesmo? Porém, saber disso não impede você de querer ver sua forma mudar o quanto antes. Quem nunca ficou na frente do espelho depois do dia e conferiu os resultados.

Tonificar as pernas e tonificar as nádegas e pescoço leva tempo, mas investir nos exercícios e suplementos certos pode facilitar o processo. Essa é uma maneira de acelerar as coisas.

Whey Protein

Whey protein é a proteína de soro de leite extraída durante o processo de fabricação do queijo. Além de saber o que é proteína de soro de leite, também é importante entender que ela possui um alto valor biológico. Além disso, a proteína do leite é considerada completa, pois contém todos os aminoácidos essenciais envolvidos na formação do músculo e do tecido.

Sua complexidade e alto valor nutricional fazem do whey protein uma fonte saudável de proteína. necessidade de explicar suas propriedades em detalhes. Com nutrientes de alto valor biológico e múltiplos benefícios, a proteína do leite costuma ser recomendada por especialistas em nutrição e saúde para diversos objetivos. Seu uso mais comum é restaurar e construir massa muscular. Atua na síntese de proteínas musculares para quem deseja alcançar ou manter uma boa figura.

Suas duas proteínas principais (alfa-lactalbumina e beta-lactoalbumina) aumentam a imunidade e melhoram o desempenho das células de defesa do corpo. Estimula a produção de hormônios digestivos e da saciedade (CCK e GLP-1) e também inibe a liberação de grelina, conhecida como hormônio da fome. Estudos demonstraram que seu uso reduz as transaminases hepáticas (marcador de hepatite), além de melhorar significativamente os perfis lipídicos. Se o objetivo do uso do soro for incorporá-lo a um tratamento, é recomendável consultar um médico antes de iniciar o consumo.

Tudo depende dos principais objetivos, rotinas e preferências de cada um. Vale a pena fazer com que seja uma ótima alternativa saudável para lanches desnutridos e sem calorias. Uma das formas mais populares de consumir proteína derivada do leite é mistura-la com água em receitas doces e salgadas.

Whey para ganho de massa muscular

Como mencionado anteriormente, esse suplemento pode ser um aliado e tanto para quem deseja músculos mais fortes e volumosos. Isso porque o aporte proteico para pessoas que buscam a obesidade deve vir em todas as refeições, ao longo do dia. Além disso, o whey protein não precisa ser a única fonte de macronutrientes: ovos, frango, carne bovina com baixo teor de gordura e leguminosas.

A única coisa que você precisa observar são suas necessidades de proteína, que é a quantidade de proteína que você precisa consumir em um dia para permitir a hipertrofia. Esse número varia de acordo com sexo, idade, intensidade do exercício e outros fatores, mas normalmente é de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso significa que, se você pesa 60 quilos, deve consumir até 132 g de proteína por dia.

Se você tem um dia a dia agitado, por exemplo, não consegue preparar todas as suas refeições em casa, pode contar com o whey para te ajudar a atingir esse objetivo! Ele é capaz de avaliar corretamente a real necessidade de suplementos. Por último, mas não menos importante, outros macronutrientes não devem ser negligenciados.