Como aumentar as vendas da sua empresa em 2022

Vender é o grande objetivo da grande maioria dos negócios, até mesmo os negócios que não estão no comércio necessitam de vendas, seja para outras empresas no setor b2b ou então empresas digitais, que não necessariamente vendem produtos, mas necessitam “vender” sua imagem.

As vendas estão por todos os lugares, não há como escapar disso. O sucesso financeiro está diretamente ligado a vender, seja o seu produto, serviço, consultoria ou imagem, todos estes métodos de monetização citados tem muito a aprender e lucrar com boas estratégias de vendas.

Se você é um gestor, vai entender o que estou falando. E não é possível você conseguir resultados melhores se está sempre tomando as mesmas atitudes. Nos dias atuais, graças ao avanço da tecnologia surgiram diversos novos meios de vender, entrar em contato e conquistar novos clientes.

Somente quem está presente nos negócios vai compreender o quanto os anos de 2020 e 2021 foram difíceis para as empresas, onde muitas delas não conseguiram nem passar esses anos, e fecharam as portas.

Você e sua empresa já são vencedores simplesmente por sobreviver a este vendaval que ceifou tantos empregos e operações. Mas o ano de 2022 é chamado de retomada por um motivo, agora é hora de lucrar, restabelecer-se e conquistar ainda mais do que tinha nos anos pré pandemia.

Para te ajudar nesta jornada separamos as melhores e mais eficazes métodos de aumentar as suas vendas.

Defina o seu público alvo

Uma das tarefas mais básicas para melhorar as suas vendas é saber como criar o estudo de persona de seu cliente médio.

A persona é uma personalidade semi fictícia que você e seu time de marketing vão desenvolver com base nos dados e conhecimentos que você já possui sobre o seu cliente médio.

Defina, por exemplo: quais são as suas dores, a idade média de seu cliente, o que ele faz no dia a dia, hobbies e passatempo, atividades de lazer, quais programas de TV, canais do Youtube, páginas das redes sociais, qual sua faixa etária. Defina também a sua faixa salarial e qual é o seu emprego.

Apenas com a definição de seu público alvo por meio do estudo de persona, você vai passar a “ver” o seu cliente ideal. Este simples passo vai te ajudar a entender com uma grande precisão o que seu cliente precisa, e vai te guiar na hora de elaborar comunicações e estratégias de marketing que serão mais efetivas.

Esteja onde seu cliente está

Um dos métodos mais importantes de comunicação e estar sempre no imaginário do seu cliente é você saber se posicionar nas redes e canais de comunicação que o seu cliente utiliza.

Ao fazer postagens constantes nas suas redes sociais você estará sempre presente na mente de seu cliente, e no momento em que ele necessitar de um serviço ou produto como o seu você vai estar lá.

Marketing inbound

O conceito de marketing inbound é muito simples, fácil de ser entendido e aplicado.

Inbound é toda aquela estratégia de marketing que faz o cliente procurar por você.

Em uma tradução livre funciona como marketing de atração, ou seja, é um conjunto de esforços e estratégias que vai fazer você se tornar relevante se tornando autoridade no assunto, de modo que sempre que houver busca sobre determinado assunto, seja direcionado a você nos sites de procura como google e youtube. A principal diferença para o marketing tradicional é que a empresa não procura o cliente, é justamente o contrário.

Marketing digital

Uma empresa que sabe muito bem como trabalhar o seu posicionamento digital de modo profissional e objetivo vai estar sempre um passo à frente dos seus concorrentes.

Isso acontece porque o marketing digital é uma fronteira ainda muito inexplorada, ou seja, pouca concorrência para muito resultado. As empresas que desejam velejar por este imenso mar azul podem contratar uma agência de marketing digital específica ou montar uma divisão interna, ambas opções serão muito bem recompensadoras.

Ao investir em métodos de marketing pagos, você e sua empresa vão possuir um impacto muito maior, mais relevante e gastando muito menos que em mídias convencionais.

Você pode optar por investir em tráfego pago ou orgânico.

O tráfego pago, nada mais é que as propagandas e anúncios que aparecem no google, You Tube, redes sociais como instagram, facebook, snapchat entre muitos outros.

Ao utilizar uma agência especializada e profissional para gerir a sua presença digital você pode facilmente alcançar milhares de novos clientes gastando muito pouco.

No Facebook e Instagram, que são as redes sociais mais utilizadas no país com milhões de usuários ativos todos os dias, você pode pagar algo em torno de R$20 a R$40 para alcançar mil possíveis clientes com seus anúncios e propagandas.

Sendo assim, uma excelente forma de conseguir novas vendas.