Como controlar as finanças de uma empresa de ar-condicionado?

O controle de finanças é um dos maiores desafios de qualquer empresa. Empresas geram gastos que precisam ser pagos, e, ao mesmo tempo, você precisa fazer com que a sua empresa gere dinheiro para pagar as contas e ainda dar algum lucro.

E muitas vezes os donos de empresa esquecem que além do esforço que precisam ter para vender mais e fazer com que mais dinheiro entre, deve-se também existir meios de impedir que o dinheiro saia.

Sabemos que existem gastos que são inevitáveis, e dependendo do ramo da sua empresa, como as de ar condicionado, por exemplo, acabam existindo gastos altos que são difíceis de serem contornados.

Mas felizmente existem maneiras de conseguir controlar os gastos, maneiras de fazer com que sua empresa gaste o dinheiro que conquistaram de forma inteligente e eficiente, garantindo assim que não exista desperdício, deixando a torneira o mais fechada possível.

E se você não sabe como fazer isso, nós vamos te ajudar nessa missão, é ensinar você a conseguir controlar da melhor maneira possível seus gastos e te ajudando a organizar e controlar as finanças da sua empresa de ar condicionados.

Planejamento Financeiro

Vamos começar com o item mais básico dessa nossa lista. Tudo nessa vida precisa de um planejamento financeiro, seja para famílias controlarem suas contas domésticas ou mesmo para uma empresa controlar seus gastos internos. Você precisa ter em mente quanto você consegue faturar, quanto você quer faturar no futuro e quanto você tem de gastos.

Tendo esse planejamento, você vai saber exatamente quanto de dinheiro você tem para gastar como orçamento interno. Sabendo quanto você pode gastar, você pode começar a adaptar os gastos para que elas se encaixem dentro da sua realidade.

Não ter um planejamento financeiro pode fazer com que você não saiba o quanto você pode gastar, e dessa forma você sempre vai estar desesperado por novos clientes. Você deve sim estar sempre buscando por mais clientela, mas com o intuito de fazer a sua loja crescer e evoluir, e não apenas para pagar possíveis incêndios financeiros.

Tenha uma consultoria financeira

Outra coisa que você pode fazer que vai te poupar muita dor de cabeça, é ter profissionais te ajudando a resolver essa questão. Contratar uma consultoria financeira como a Consultoria RR, por exemplo, pode te ajudar a ter uma perspectiva do seu negócio muito maior do que você teria sozinho.

É muito básico pensar sobre isso, tendo uma equipe financeira por trás do seu negócio, você não precisa se preocupar em estar deixando alguma coisa passar. Com o trabalho que uma equipe pode fazer, eles vão saber o quanto você tem gastado, e vai poder saber o que está fora do padrão ali, já que a consultoria vai saber informar o quanto aquela despesa deveria custar para você.

Dessa forma você vai ter como saber de onde o problema vem, como fazer para resolvê-lo e deixar a sua empresa mais eficiente. Um trabalho que você sozinho dificilmente conseguiria fazer tão bem.

Tenha um fundo de emergência

Por mais que o seu negócio possa começar um pouco devagar, estamos em um país quente, onde as pessoas têm a necessidade de terem um ar condicionado, e com cerca de 28 mil aparelhos instalados ao redor do país, podemos dizer que das suas vendas pode sobrar um pequeno dinheiro para montar um fundo de emergência.

Não precisa ser muito já que você não espera que as emergências vão acontecer a todo momento, mas o mais recomendado é que você consiga ter um dinheiro para te salvar nos momentos em que alguma coisa inesperada dê errado.

Sem um fundo de emergência, você pode ter que entrar em dívida ou ficar no prejuízo para resolver aquele tipo de problema que você não pode enfrentar. Emergências acontecem em qualquer tipo de trabalho de qualquer tipo de ramo, então é extremamente importante estarmos prontos para lidar com imprevistos.

Evite entrar em prestações

Esse é um conselho financeiro que serviria para qualquer pessoa com um cartão de crédito na mão, mas acredite, ele também é bem útil e se faz bem necessário dentro do mundo empresarial. Afinal, vamos imaginar que você ainda esteja começando a sua jornada com a sua empresa e precise comprar mais material, ou precise fazer uma pequena reforma, ou mesmo precise pagar uma dívida que acabou ficando para trás.

É muito fácil cair nas tentações de dividir dívidas e fazer empréstimos, mas esse é sempre o começo de uma imensa bola de neve que pode facilmente levar uma empresa à falência. É bom pensar muito bem antes de tomar qualquer uma dessas decisões, e se possível procurar soluções alternativas que permitam que a pessoa não acumule dívidas, já que isso a longo prazo pode gerar um problema de rentabilidade para empresa que pode ser catastrófico.