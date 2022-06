Como criar uma rotina para trabalhar em coworking?

Em tempos de crise, os donos de empresas estão cada vez tentando mais coisas para fazer com que os gastos sejam mínimos, para que assim os lucros sejam maiores. E existem várias coisas que as pessoas tentaram, desde home office até jornadas reduzidas, mas existe uma outra moda que está pegando bastante aqui no Brasil de uns tempos para cá: o Coworking.

Você pode nunca ter ouvido falar desse termo, mas pode acontecer de você em algum momento entrar em uma empresa que trabalha com isso e ficar surpreso ao saber que duas ou mais empresas podem trabalhar no mesmo lugar, literalmente na mesma sala, em horários diferentes sem ser do mesmos seguimento, apenas para utilizar o s mesmos equipamentos e o mesmo lugar.

Isso é mais comum do que parece, afinal para comprar uma sala comercial em São Paulo, por exemplo, o preço pode chegar a R$ 9.684 o metro quadrado. Então cada vez mais empresas aderem a isso por conta da praticidade e da economia de gastos. Se duas empresas precisam apenas de uma sala com equipamento específico, mas vão trabalhar em horários diferentes, porque elas não podem usar o mesmo lugar? A ideia é justamente essa, e hoje em dia existe até o conceito de sala full time, onde ela funciona sempre por conta da rotação de empresas ali. Enquanto uma sai a outra entra, fazendo com que a sala funcione em tempo integral.

Mas muitos patrões ainda têm um pouco de receio em trabalhar nesse formato pois não sabem exatamente como organizar a sua empresa para isso. Qual é a forma mais fácil de fazer isso acontecer? Como deve ser a rotina de uma empresa assim? Estamos aqui hoje para falar desse assunto e ajudar você nessa empreitada.

Estruture a sua rotina

Se você vai usar a sala depois de alguém e alguém vai usar depois de você, é muito importante que o seu trabalho seja extremamente bem estruturado. Você tem hora para entrar e hora para sair, e precisa usar os equipamentos nesse meio tempo. Então você precisa saber exatamente onde tudo está para fazer com que a sua jornada seja a mais eficiente possível.

Empresas que trabalham em formatos mais tradicionais não têm essa urgência, e acabam saindo na hora que quiser e entrando da mesma maneira. A sua empresa tem que funcionar como um relógio, chegar na horam fazer o trabalho daquele dia, e depois sair.

O benefício disso, é que a sua empresa vai automaticamente ser mais produtiva, já que ele vai operar dentro de horários, e respeitando isso você não atrapalha a empresa que vem depois e vocês conseguem manter um clima amigável, e isso é muito importante.

Aproveite o equipamento móvel

É claro que dentro de uma sala de coworking, você vai encontrar o equipamento que vai ser usado por você e por seus colegas de trabalho. Mas você deve também ter o equipamento próprio, aquele que você pode levar com você para onde for.

O celular é uma boa opção, já que ele pode estar sempre no seu bolso, mas ter um notebook também é importante, já que com ele você tem seu próprio computador com seus dados pessoais e coisas do trabalho.

Não tem nenhum mal em ter um computador ali que mais de uma pessoa usa, mas é recomendado que as coisas mais importantes fiquem a onde você pode ter acesso exclusivo.

Contribua para as boas relações

Quem já dividiu um apartamento sabe que existem regras de boa conduta, como limpar o que você suja e ajudar a manter o lugar arrumado. Isso não é tão diferente, já que você está dividindo o local de trabalho. Então A ajudar manter tudo o mais organizado possível certamente vai ajudar a manter o clima melhor entre você e o resto do pessoal

É muito importante que um bom clima seja mantido, você não quer um clima de guerra com pessoas que vão compartilhar um local com você. Então gentilezas como ajudar a manter tudo em ordem e limpo, podem ser a chave para um bom relacionamento com os seus coworkers.

Respeite os espaços

Esse espaço que você está usando é seu, mas consequentemente também vai ser de outra pessoa em algum momento, então o cuidado que você tem que ter com ele, é para você e para outra pessoa simultaneamente.

Além disso, se você estiver em uma mesa que também é compartilhada é importante que você não desarrume tudo, deixe seu equipamento apenas no espaço que realmente é necessário para cuidar que a sua desorganização não atrapalhe as pessoas próximas de você.

Bom senso

E para finalizar, o conselho que serve para tudo. Se você vai trabalhar com mais pessoas você precisa ter em mente que bom senso é mais do que necessário, principalmente no que diz respeito ao convívio social, e se você trabalhar nesse formato, você deve ser capaz de ter um convívio social decente.