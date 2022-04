Como cuidar de um gato: três dicas simples, mas essenciais para uma vida felina saudável e feliz

Que os gatos são seres independentes, e que valorizam seu espaço pessoal, e sua rotina, isso quase todo mundo já sabe. Existe um mito, muito prevalente na sociedade em geral, que afirma que os gatos não se importam com seus donos ou até mesmo não precisam de um dono para viverem bem.

Porém, isso não é verdade. Evidências arqueológicas demonstram que o processo de domesticação do gato teve início há mais de dez mil anos e, desde então, eles se adaptaram para viver na companhia de humanos. Gatos que possuem uma casa segura e tutores amorosos vivem uma vida muito mais longa, saudável e feliz — o segredo aqui é saber respeitar os hábitos e limites da espécie e criar uma rotina que seja funcional e agradável tanto para o dono quanto para o animal. E claro, um potinho sempre cheio de ração super premium deliciosa também ajuda!

Você quer saber mais sobre como cuidar e proporcionar aos felinos uma vida feliz em sua companhia? Então continue lendo e confira o guia rápido que preparamos com três itens que consideramos alguns dos mais importantes.

Ração de qualidade

Uma alimentação saudável, completa e balanceada para os felinos é essencial para a manutenção da saúde deles. Por isso, a ração super premium gatos é sempre a escolha mais indicada, por ser desenvolvida pensando nas necessidades e particularidades da espécie . Além de cuidar da saúde do trato urinário, proporcionar uma pelagem mais bonita e macia e uma pele mais saudável, a ração super premium para gato também ajuda a reduzir o volume e o odor das fezes, deixando a convivência no ambiente doméstico ainda mais simples.

E além da ração seca, a alimentação úmida, como sachês e patês, também são uma parte muito importante da rotina alimentar felina. Os gatos são espécies originárias dos desertos e, por esse motivo, tendem a ingerir menos água e concentrar mais a urina, o que pode levar a problemas no trato urinário. Portanto, uma das melhores maneiras de suplementar sua ingestão de água é através do oferecimento desses alimentos que são formulados com uma umidade mínima de 60%.

Rotina diária

Gatos são grandes relógios com patas e bigodes! Eles são ótimos com horários, adoram uma rotina regrada e consistente e com certeza deixarão você saber quando está esquecendo de algum compromisso com eles — como a hora da comida ou do sachê.

Por isso, desde o início, estabeleça uma rotina que funcione para o gato e também para você, respeitando os seus horários, preferências e compromissos. Aos poucos e em conjunto, vocês estabelecerão horários e hábitos que criarão uma convivência muito mais feliz e harmoniosa.

Estímulos e diversão

Uma das partes mais importantes de como cuidar de um gato é também a parte mais divertida: a brincadeira! Além de estimular o gasto de energia e o exercício, a brincadeira também trabalha o instinto natural caçador do felino, aumentando a sensação de satisfação e felicidade.

Entre os brinquedos para gatos mais comuns estão itens como as varinhas, cordinhas, bolinhas e ratinhos, e pode ser utilizado, também, o catnip, planta que estimula e também acalma os gatinhos. Os melhores brinquedos para gatos são os que estimulam a parte visual e auditiva, já que são dois dos sentidos mais aguçados na espécie.

Ter um gato é uma experiência incrível, cheia de amor, curiosidade, descobertas e muito carinho. Acompanhar de perto a saúde do seu pet com visitas frequentes ao veterinário e investir em uma boa alimentação são partes essenciais de uma vida muito mais longa, saudável e feliz. E para mais dicas e curiosidades sobre pets, navegue pelo blog e confira mais posts!