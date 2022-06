Como deixar sua casa mais quente durante o inverno?

Já estamos no outono e as temperaturas já estão bem baixas na maior parte do país, logo já está chegando o inverno e mais frentes frias podem vir por aí. Então para você tentar escapar desse frio vamos te dar algumas dicas de como espantar o frio na sua casa.

Qualquer coisa já é bem-vindo para esquentar nesse frio que está cada ano mais severo. Mesmo para os amantes do frio as temperaturas estão bem baixas que é difícil de conseguir se esquentar.

Você pode optar em usar aquecedores, porém a conta de luz pode te dar um susto no final do mês. Para você conseguir fazer uma boa economia na sua conta de energia, pode contar com os serviços da Monex Energia. Agora vamos te passar as dicas para aquecer seu lar, de maneira natural.

Deixe a luz solar entrar

Acordar mais cedo é uma boa ideia para você abrir as janelas e cortinas da sua casa e deixar o sol entrar, para esquentar todos os ambientes da sua casa durante o dia.

Dessa forma, quando anoitecer, e as temperaturas baixarem, as paredes e móveis terão retido o calor da luz solar durante o dia e com isso a noite os ambientes ficaram mais aquecidos.

Coloque tapete na sua casa

Os tapetes também podem ser belos aliados na hora de combater o frio. Então se você tem um tapete guardado no armário que você não usa mais, aproveite a época de frio e coloque ele em uso.

Ele vai manter a casa quente e você não corre o risco de pisar no chão gelado, escolha um local que você gosta mais para colocá-lo.

Invista em cortinas

Da mesma forma que abrir as janelas pela manhã para o sol entrar é bom, a noite é essencial que você mantenha tudo bem fechado, pois a temperatura tende a cair ainda mais conforme for ficando mais tarde, principalmente de madrugada.

Pensando desta forma, você deve investir em cortinas ou persianas, para ajudar a conter o frio, elas fazem toda a diferença.

Use o ventilador de teto como seu aliado

Você deve estar se perguntando, como vou fazer do ventilador de teto meu aliado no frio? É bem simples, você deve inverter a direção das pás (para cima), isso vai fazer com que o calor do telhado desça e contribua para fazer um ambiente mais quente.

Isso pode te ajudar muito na economia da conta de luz, já que usar aquecedores pode ser bem caro no final das contas.

Coloque mantas no sofá

Essa é uma coisa bem simples, pois colocar mantas no sofá faz com que seu corpo tenha uma troca de calor com um tecido com uma alta capacidade de reter temperaturas mais quentes.

E nos dias mais frios você ainda pode optar por pegar um edredom mais quente para se cobrir enquanto estiver no sofá assistindo.

Faça o isolamento de portas e janelas

Fazer o isolamento das portas e janelas faz com o vento não passe pelas pequenas frestas deixando o ambiente mais frio. Então para isso não acontecer utilize fitas adesivas para fazer o isolamento.

Alimentos que vão ao forno

Nos dias mais frios o corpo pede por alimentos mais quentes. Então, porque não usar o forno para fazer um prato delicioso. Além de ser gostoso e cair super bem nessa época do ano, o forno ligado ajuda a aquecer ainda mais sua casa durante o preparo do alimento.

Como aquecer a casa usando o ar condicionado?

Você pode tentar aquecer a sua casa ou cômodo com o ar condicionado, os aparelhos vêm de fábrica com a função refrigerar. Mas muitos deles você pode encontrar a função “aquecer” no controle.

Que pode ser ativado através de um ícone ou da palavra “heat”, que significa “aquecer” em inglês. Faça o teste, lembrando que é somente em alguns modelos de ar condicionado que existe essa opção.

Dicas para se aquecer no frio

No frio ficamos mais propensos a querer alimentos e bebidas mais quentes. Vamos te dar algumas dicas de como se aquecer no inverno.