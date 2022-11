Como descobrir qual é a franquia odontológica mais lucrativa?

Para abrir uma franquia odontológica é necessário uma série de avaliações, afinal se trata da abertura de uma empresa e representa riscos, como em qualquer outro investimento.

É preciso fazer uma análise da marca, conhecer a fundo a franqueadora e seus coordenadores e se as características daquela franquia vão atender ao público-alvo do local onde pretende abrir a franquia.

Para que você possa fazer a melhor escolha, confira algumas dicas para que tenha sucesso em seu novo empreendimento:

Faça duas consultas: ao CRO e à ABF

A primeira consulta deve ser ao CRO – Conselho Regional de Odontologia, que é o órgão fiscalizador dos profissionais e empresas dessa área.

Caso haja algo de errado com a empresa ou profissionais que estão na sua direção, com certeza irá saber ao consultar o CNPJ da franquia odontológica e registro dos profissionais.

A segunda consulta é à ABF – Associação Brasileira de Franquia que incentiva melhorias, premiando franquias odontológicas baratas de todo o Brasil que seguem adequadamente o processo recomendado pela ABF.

Verifique a estrutura da franquia: da Capacitação à Inovação

Capacitação nos processos para colocá-los em prática é essencial. Auxílio na implantação: local, mercado e a área precisam estar de acordo para um funcionamento rentável.

É fundamental essa ajuda para as escolhas certas. A franquia odontológica é responsável pelas campanhas de marketing de todas as redes, então verifique se a estratégia utilizada será eficaz na região escolhida.

Inovações oferecem um diferencial e trazem novidades para uma melhor competição no mercado.

Pesquise sobre os donos, direção, coordenação e sociedade da franquia

Busque conhecer quem são os donos, diretores e sócios da franquia odontológica. Qual o tipo de empresa, se é negócio de família ou de relação profissional.

Se é um grupo pequeno, médio ou de grande porte. É importante saber se as pessoas que estão coordenando, ou seja, estão à frente do negócio são pessoas confiáveis, com uma boa reputação, verifique sua idoneidade.

Busque referências delas como profissionais da área de odontologia e como gestores.

Veja os comentários na área de reclamação e nas redes sociais da empresa

Dizem que a melhor propaganda é a boca a boca, então levem em consideração tudo que é dito pelos clientes, pelas pessoas que já tiveram alguma forma de contato com a franquia odontológica.

A área de reclamação é onde os clientes se relacionam diretamente com a empresa, então é uma ótima fonte de pesquisa. E nas redes sociais as pessoas vem utilizando para expressar seus sentimentos, então lá você pode encontrar uma recomendação ou apontamento de algo negativo da empresa.

Confira o tempo no mercado e a quantidade de franquias

Verifique o tempo que aquela franquia odontológica está no mercado e a quanto tempo os gestores estão no mercado da odontologia e como foi a evolução daquela franquia, busque sua história para saber se tem uma base forte.

Saber quantas franquias hoje possuem e buscar com outros franqueados se aquela escolha foi assertiva, quanto tempo levaram para ver o lucro, se receberam e recebem suporte também é algo a ser considerado na escolha de uma franquia odontológica lucrativa.

Conclusão

Enfim, com essas dicas escolha a franquia mais lucrativa para seu investimento de tempo e dinheiro.

Cuidado com as ofertas com um valor muito baixo de investimento, lembra daquele ditado? “Quando a esmola é demais o santo desconfia!”.

Verifique tudo o que apontamos para fazer uma real avaliação, para que tenha sucesso no seu novo negócio.

A franquia odontológica vai lhe oferecer um padrão, mas quem vai fazer o negócio deslanchar é você com suas escolhas feitas de forma segura e seu empenho.

