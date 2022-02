Como usar meias coloridas em qualquer look

Normalmente, os homens optam por usar meias na cor da calça, principalmente em ternos e trajes para eventos. Uma regra de estilo correta, mas, ao mesmo tempo, uma associação bastante monótona para personalidades criativas.

No entanto, para este último há a opção de combinação ousada e harmonização desses acessórios essenciais, em qualquer look. Temos algumas ideias de estilo para você sobre como usar as meias coloridas certas e revitalizar a roupa, mesmo a do escritório.

As meias coloridas vêm em uma variedade de cores, desde cores sólidas e vibrantes até estampas clássicas, como listras, losangos ou paisley, e até versões não conformistas com personagens de desenhos animados.

Você tem que ter muito cuidado com qual deles você pode escolher e em que contexto de roupa. Definitivamente, não os use quando for a um funeral, uma importante reunião de negócios ou um evento black-tie.

E lembre-se de duas regras importantes:

Sempre use cores que combinem com o resto da roupa. Por exemplo, escolha meias em uma cor semelhante à cor da camisa ou um detalhe da estampa da jaqueta;

Preste atenção ao grau de contraste. Tente manter o mesmo nível de contraste entre a cor da calça e a cor das meias como entre a cor da calça e a cor da camisa, para não criar discrepâncias visuais. Assim, você manterá uma aparência unitária.

Use meias coloridas quando quiser destacar uma roupa casual

Mesmo uma roupa simples com jeans e camiseta ou calça chino e camisa pode se transformar em uma combinação criativa deliberada, apenas com um par de meias coloridas.

Experimente uma variante de estampa degradê ou paisley que ficará interessante sob jeans e tênis. Da mesma forma, as estampas listradas ou de bolinhas se encaixam no estilo casual e são mais fáceis de usar containers.

Aprenda se andar de sapatos sem meias é apropriado

Escolha meias com estampa clássica para o seu look de escritório

Se você não é uma pessoa influente na área de negócios, que pode se dar ao luxo de quebrar as regras conservadoras e usar um par de meias vermelhas ou tons de lavanda ao terno, você ainda quer adicionar um toque de cor à roupa de escritório, vá para as estampas clássicas.

Pontos, losangos, listras, nos tons mais neutros, podem satisfazer sua necessidade de cor, com segurança. As estampas podem variar de preto/cinza simples a laranja/verde vibrante, por exemplo. Eles vão com sapatos semi formal marrom e mocassins iguais.

Como usar meias coloridas em uma roupa casual inteligente

Combine e combine cromáticamente as meias no seu look de dia, para aquele detalhe de finesse que prova que você é o portador de um look estudado. Integre as meias na cartela de cores de sua roupa, combinando-as com seu lenço e camisa, ou com sua jaqueta e pasta, dependendo da composição que você escolher.

Aposte em meias lisas, em tons neutros ou pastel, que combinam perfeitamente com um par de brogues. Ou escolha uma impressão clássica de cores brilhantes.