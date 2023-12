Coocafé conquista prêmio nacional por excelência em gestão

Por Comunicação Coocaf

A Coocafé recebeu, em Brasília-DF, o Prêmio SomosCoop de Excelência em Gestão, fruto da

participação no PDGC – Programa de Desenvolvimento de Gestão das Cooperativas, promovido

pelo Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) ligado ao Sistema OCB

(Organização das Cooperativas do Brasil). “O prêmio do PDGC foi instituído pela OCB e dele

participam cooperativas de todo Brasil e de todos os ramos. Ele mostra as cooperativas que

estão trabalhando em um nível diferenciado de gestão. São 4 categorias com graus de

amadurecimento sequencial, e fomos premiados, desta vez, com o Troféu Nível Prata na

categoria ‘Rumo à Excelência’. Isso demonstra o amadurecimento da gestão da Coocafé e de

todos os seus processos. Parabéns a todo time Coocafé!, enfatizou o Diretor-Presidente da

Coocafé, Fernando Cerqueira. Além dele, representaram a Coocafé na premiação, o

Superintendente Administrativo-financeiro, Luciano Neves, o Gerente de Controladoria e

Finanças, Ítalo Alves, e a Coordenadora de Processos, Juliana Lopes

Neste ciclo, a Coocafé evoluiu para a categoria “Rumo à Excelência”, após premiações em ciclos

anteriores. O prêmio ‘Nível Prata’ foi entregue na cerimônia, na noite de terça-feira, 5 de

dezembro, pelo Presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato. O PDGC estimula e promove

a evolução das cooperativas em seus processos de gestão e governança. E, a premiação, coroa

os esforços das que conseguiram comprovar com evidências e com a validação de uma banca

julgadora, os resultados dessa evolução.

O Sistema OCB divulgou que das 310 cooperativas inscritas nesta edição, 56 foram premiadas:

17 com troféus ouro, 17 com troféus prata e 22 com bronze. O que chamou a atenção foi que 35

cooperativas premiadas são de Minas Gerais. E a cidade de Lajinha se destacou ainda mais com

a conquista do Sicoob Credicaf, parceiro da Coocafé, que também foi premiado pelo

compromisso com a excelência na gestão da cooperativa de crédito.