Coocafé faz assembleia ‘Carbono Neutro’ em armazém da cooperativa

por Comunicação Coocafé

A Assembleia Geral Ordinária 2024 foi um ‘Evento Carbono Neutro’. No encontro com produtores

associados, no Armazém Areado, em Lajinha, a cooperativa compensou uma pegada de carbono

de 3,87 toneladas (CO2). O cálculo foi baseado na preparação de toda estrutura, além da

movimentação do público e de pessoas envolvidas na produção do evento. A compensação veio

com o plantio de árvores em sistemas agroflorestais de pequenos produtores. O selo que validou

a AGO como ‘Evento Carbono Neutro’ foi concedido pela Agroforestry Carbon que disponibiliza

um QR Code para rastreamento da ação de plantio das árvores. “Temos o propósito de minimizar

os impactos ambientais em nossas ações. Por isso, buscamos a compensação das emissões de

CO2 geradas na AGO 2024. Essa iniciativa seguiu alinhada com nossa estratégia de

sustentabilidade como cooperativa, e em conformidade com o 7º princípio do cooperativismo,

que enfatiza o interesse pela comunidade e a responsabilidade com as futuras gerações. A

Agroforestry Carbon, é uma startup do agro comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU, o que credibiliza ainda mais essa parceria”, destacou Cleberson Santos,

Analista de Desenvolvimento Cooperativista da Coocafé.

NaAGO, no dia 25 de março, mais de 250 cooperados se reuniram com dirigentes da cooperativa

e membros do Conselho de Administração. Os participantes puderam conferir a prestação de

contas com os resultados do trabalho da cooperativa no ano passado. Eles também votaram

para decidir questões importantes para o desenvolvimento de mais um ciclo produtivo, como por

exemplo, a escolha de novos integrantes para o Conselho Fiscal e a criação do Instituto Coocafé.

Na programação, houve ainda apresentação do Coral Vozes do Futuro e sorteio de brindes.

Além da divulgação do edital de convocação para a assembleia, em empresas regionais de

comunicação, a cooperativa reforçou o convite aos cooperados, presencialmente, no começo de

março. Durante uma semana, centenas de associados visitaram a estrutura do Complexo

Coocafé no Córrego do Areado, em Lajinha. Acompanhados de familiares, eles vieram de

cidades de Minas Gerais, do Espirito Santo e de parte do Estado do Rio de Janeiro. Nesses

encontros, que serviram de preparação para a AGO, todos também puderam saber mais sobre

ações no agronegócio, objetivos da cooperativa em 2024 e o compromisso com o avanço do

desenvolvimento sustentável