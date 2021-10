Cursos gratuitos do Senac em todo o estado: mais de 5400 vagas abertas em outubro

Opções em cursos livres e técnicos em diversas áreas de atuação

O Senac está com mais de 5400 vagas abertas no mês de outubro em todo o estado para cursos dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para se inscrever, a renda familiar mensal per capita do candidato, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividido pelo número de pessoas, não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos. Existem oportunidades em diversas áreas como informática, estética, saúde, finanças, marketing, gestão, entre outras. Mais informações e a oferta completa de todos os cursos no estado podem ser conferidas no site do Senac.

A maioria das aulas acontecerá de forma remota, especialmente as teóricas, o que democratiza e amplia o acesso, pois, dessa forma, os cursos poderão ser realizados independentemente da cidade que o interessado residir. Importante ressaltar que, os cursos que demandam aulas práticas, terão sua realização de forma presencial, por isso o candidato deverá se inscrever na unidade do Senac mais próxima.

VAGAS EM MANHUMIRIM

No Senac em Manhuaçu, estão abertas 20 vagas para o curso de Assistente de RH. O curso é destinado exclusivamente aos moradores da cidade de Manhumirim, onde as aulas serão realizadas, com previsão de início em 18 de outubro. Mais informações presencialmente na Secretaria de Indústria e Comércio (Rua Roque Porcaro Júnior, 181, Centro – Manhuaçu e pelo telefone (33) 3341-9900).

Sobre o Senac em Minas

Com um olhar atento às tendências mundiais e no contexto da Revolução 4.0, o Senac tem como propósito oferecer educação profissional de qualidade, com base nas demandas empresariais e sociais, e nas tendências do mundo do trabalho, da inovação e dos princípios de sustentabilidade. O portfólio de cursos da instituição é desenvolvido com base na necessidade do mercado, considerando pesquisas, estudos e contatos diretos com os empresários. São 41 unidades educacionais distribuídas no estado e 12 carretas móveis que reproduzem os ambientes das salas de aula.

O Senac oferece opções de cursos livres, técnicos, graduação e MBA, que permitem uma formação complementar transversal, o chamado itinerário formativo. O aluno pode traçar sua trajetória partindo dos cursos de formação inicial chegando ao ensino superior ou vice-versa. Além disso, a variedade de segmentos de atuação (gestão, saúde, gastronomia, comércio, idiomas, tecnologia da informação, moda, segurança, beleza, meio ambiente, turismo, design, produção de alimentos, entre outros) corroboram com uma formação diferenciada.

Serviço:

Cursos gratuitos do Senac em todo o estado: mais de 5400 vagas abertas

Informações sobre os cursos por meio do site www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade