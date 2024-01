De Cisma em Cisma a Igreja Católica Romana vai perdendo sua identidade cristã

Por Devair G. Oliveira

O Papa Francisco tem desagradado boa parte dos padres, por opiniões fora do contexto Bíblico, com isso, faz as pessoas relembrar dos piores papas que se passaram pela Igreja Católica, são acontecimentos inimagináveis revelando os piores pecados que um religioso possa cometer.

O primeiro e mais importante Cisma da Igreja Católica aconteceu em 1054 o Cisma do Oriente, após o patriarca Miguel Cerulário ser excomungado pelo papa de Roma. Com essa decisão, Cerulário proclamou a separação oficial entre as duas igrejas, já que, para os orientais, Roma afastara-se das pregações originais de Jesus Cristo.

O Grande Cisma foi o evento que causou a ruptura da Igreja Cristã, separando-a em duas: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a partir do ano 1054, [1] [2] quando os líderes da Igreja de Constantinopla e da Igreja de Roma se excomungaram mutuamente.

Como foi uma excomunhão mútua, isto é, bilateral, a nomenclatura neutra para este evento é Grande Cisma, apesar de fontes católicas romanas frequentemente apontarem para Cisma do Oriente. Algumas fontes ocidentais antigas utilizam Grande Cisma para falar do Cisma do Ocidente, de tal forma que alguns autores chegaram mesmo a preferir a nomenclatura Cisma Oriente-Ocidente ou simplesmente Cisma de 1054.

A (Igreja Ortodoxa, literalmente, “igreja da opinião correta” ou “igreja da glória verdadeira”, como traduzido pelos eslavos) oficialmente Igreja Católica Ortodoxa, é a segunda maior igreja cristã. O censo de 2010: conta com aproximadamente 220 milhões membros batizados. Sendo uma das instituições religiosas sobreviventes mais antigas do mundo, a Igreja Ortodoxa desempenhou um papel proeminente na história e na cultura da Ásia Ocidental, do Cáucaso, do Leste e do Sudeste da Europa.

Hoje os valores cristãos estão sendo perdidos pela Igreja Católica de Roma, muitas mudanças feita pelo Papa Francisco desagrada muitos religiosos que não querem cumprir por exemplo: (bênçãos de casais Gays), por não ter amparo nas escrituras Sagradas.

Cada dia que passa mais pessoas se distancia da Igreja Católica, exatamente pelos escândalos e a passação de panos quentes pela liderança.

Variedade de organização hierárquica. Reconhece sete sacramentos maiores, dos quais a Eucaristia é o principal, celebrado liturgicamente em sinaxe.

A Igreja Ortodoxa é a principal denominação religiosa na Rússia, Ucrânia, Romênia, Grécia, Bielo-Rússia, Sérvia, Bulgária, Moldávia, Geórgia, Macedônia do Norte, Chipre e Montenegro, e há minorias significativas na Síria, Iraque, Cazaquistão, Alemanha, Espanha, Bósnia e Herzegovina, Líbano, Estados Unidos e Uzbequistão. Embora originários da Ásia Ocidental, a maioria dos cristãos ortodoxos agora vive no sudeste e leste da Europa e na Sibéria. Aproximadamente metade dos cristãos ortodoxos vive nos Estados pós-soviéticos, principalmente na Rússia. Há também comunidades nas antigas regiões bizantinas do norte da África, no Mediterrâneo oriental e entre as comunidades ortodoxas mais antigas do Oriente Médio, que estão diminuindo devido à migração forçada impulsionada pelo aumento da perseguição religiosa. As comunidades cristãs ortodoxas fora da Ásia Ocidental, Ásia Menor, Cáucaso e Europa Oriental, incluindo as da América do Norte, Europa Ocidental e Austrália, foram formadas por meio de diáspora, conversões e atividades missionárias.

Outros Cismas da Igreja Católica:

Ato de Supremacia.

Cisma acaciano.

Cisma de Fócio.

Cisma meleciano.

Cisma de Montaner.

Cisma nestoriano.

Antipapa Novaciano.

Donatismo.

Em 1798, o papa Pio VI foi preso pelas tropas francesas e levado cativo. Por mais de 130 anos, o papado ficou privado de sua autoridade temporal.

Outro fato importante, em 1.517 – O Luteranismo insere-se na Reforma Protestante, com a precursão do seu líder Martinho Lutero, no ano 1517, na Alemanha.

O Joio está em todas as denominações

Jesus prega através da parábola do joio e do trigo: “O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas quando os homens dormiram, o inimigo aproveitou e semeou joio no meio do trigo e se retirou […]”. (Mateus 13: 24 – 30)

Fonte: Wikipédia