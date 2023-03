Desafios e oportunidades da indústria química nacional são abordados em reunião entre Abiquim e secretário Rodrigo Rollemberg

Luisa Vasconcelos Araujo, Lucas Ramalho, Núbia Batista, André Passos Cordeiro, Rodrigo Rollemberg,

Marcelo Dourado, Antônio Juliani, Gustavo Fontenelle e Marcelo Pimentel (da esquerda para a direita) Foto: Abiquim/Divulgação

Como parte de uma programação de encontros com autoridades do governo para a apresentação da agenda estratégica da indústria química, no dia 20 de março de 2023, a Abiquim se reuniu com o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Rodrigo Rollemberg, em Brasília. (Leia a matéria completa)



POSICIONAMENTO

Decisão do Governo sobre retomada de alíquotas de importação de resinas representa um passo rumo à reindustrialização

A Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), reagiu com otimismo à portaria publicada pelo Governo, no último dia 21 de março de 2023, que versa sobre a retomada das alíquotas cheias de importação sobre as resinas termoplásticas. (Leia a matéria completa)



EVENTO

Abiquim participa de workshop da OAB do Rio de Janeiro

sobre transporte de produtos perigosos

A Comissão de Direito dos Desastres e Defesa Civil da Ordem dos Advogados do Brasil – Rio de Janeiro (OAB-RJ) realizará no dia 04 de abril, o workshop ‘Desastres no transporte de produtos perigosos: riscos, legislação e responsabilidades’, do qual a Abiquim participará com o tema “Programa Atuação Responsável® e a Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos” e que será apresentado por Luiz Shizuo Harayashiki, gerente de Gestão Empresarial da Associação. (Leia a matéria completa)



COMÉRCIO EXTERIOR

Novidades do Portal Único Siscomex e avanços na importação brasileira

são temas de evento do PROCOMEX

Em 21 de março de 2023, o Procomex, Aliança Pró-Modernização Logística de Comércio Exterior, promoveu o seminário “Novidades do Comércio Exterior Brasileiro”, com foco no diálogo de autoridades da Receita Federal Brasileira (RFB) e da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) com o setor privado sobre as próximas entregas do Portal Único de Comércio Exterior e demais avanços previstos na importação brasileira para um futuro próximo. (Leia a matéria completa)



SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Resolução regulamenta Fonoaudiólogo nas medidas de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) para audiometria e exames

O Conselho Federal de Fonoaudiologia regulamentou, por meio da Resolução CFFA nº 693, a atuação do fonoaudiólogo na avaliação da audição de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados e outros agentes agressivos à audição. (Leia a matéria completa)



SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Empresas estão sendo autuadas pela Receita Federal

por inconsistências no envio dos dados ao eSocial

Nos últimos meses, a Receita Federal tem intensificado as fiscalizações acerca do envio de informações de empregadores e seus trabalhadores ao Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) – como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio e informações diversas cadastrais e contratuais – e como resultado desse trabalho, está autuando empresas justamente por inconsistência nos devidos envios. (Leia a matéria completa)



PARTICIPE

Primeiro dia da Feira Plástico Brasil contou com a presença de autoridades e cenário otimista para indústrias do plástico

Foto: Feira Plástico Brasil/Divulgação

Cerimônia de abertura e coletiva de imprensa abriram ontem (27) a Feira Plástico Brasil 2023, evento gratuito do setor de transformação de plástico, a qual a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) é co-realizadora juntamente com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ). Em sua terceira edição, o encontro se estenderá até o dia 31 de março, das 10h às 19h, de forma híbrida e presencial, no São Paulo Expo – Exhibition & Convention Center, em São Paulo. (Leia a matéria completa)