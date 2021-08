Deus! Salve o nosso Brasil

O povo foi convocado para se manifestar na Paulista e em Brasília dia 7

Por Devair G. Oliveira

Infelizmente o Brasil vive uma de suas piores turbulências, todo brasileiro com um pouquinho de inteligência e bom senso sabe que em nosso país fomos duramente roubados por sucessivos governantes e um sistema muito bem engendrado para enganar o povo, a corrupção era latente e aos poucos o povo foi tomando conhecimento, mas não tinha como mudar.

Com a vitória de Jair Bolsonaro o povo tomou ciência das barbaridades que estavam acontecendo em nosso país, a multiplicidades de partidos a disposição do povo para escolher era tudo uma farsa, para qualquer que fossem os resultados a governabilidade estaria a favor da esquerda. Agora sabemos que possivelmente as eleições eram fraudadas, mas em 2018 apareceu um capitão do Exército que candidatou por uma sigla pequena e sem recursos, sem tempo de radio e TV e percorreu todo o país levando ao povo uma fala mais confiável que nunca um candidato havia revelado as entranhas do poder, já que existia uma operação em curso no Brasil chamado Lava Jato, onde levaram à prisão do ex-presidente Lula e toda a cúpula do PT, um governador, alguns deputados e empresários.

O então candidato Jair Bolsonaro prometeu fazer do país uma verdadeira nação, com amor a Pátria, Deus e Família, em todo o país sua campanha foi abraçada pelo povo e veio à vitória, diante de tanto apoio eles não puderam fraudar as eleições.

Os opositores não aceitaram a derrota e prometeram tomar o poder, e desde a posse, dia e noite o presidente está sendo duramente criticados, seus feitos realizados em favor da população são ignorados pela grande mídia do país.

Primeiro tentaram contra a vida do candidato com uma facada, mas Deus o livrou, eles não desistiram tentaram de tudo para derrubar o presidente, milhões de pessoas estão ao lado do presidente e isso é demonstrado diariamente através das redes sociais e nas manifestações de ruas e nas motociatas feitas pelo presidente, ao contrario do outro candidato que foi habilitado pelo STF para concorrer às eleições de 2022. Várias prisões foram decretadas pela Suprema Corte sem base constitucional.

Um número excepcional de senadores e deputados com ficha criminal por corrupção não são julgados pelo STF, e diante de tudo isso chegamos hoje em uma ruptura institucional, temos um deputado preso, outro ex-deputado presidente de um grande partido o PTB também preso e outros, sem o devido trâmite legal.

Chegamos ao um ponto que irá culminar num desfecho que ninguém sabe como terminará, mas imagino que os dois grupos não tem como continuar, pois não vivemos uma democracia e diante da situação, penso que haverá a necessidade de interferência das Forças Armadas e Deus permita que não haja muito derramamento de sangue.

Todos os brasileiros sabem que o STF rasgou a constituição e está agindo fora da lei e devido o aparelhamento de décadas, hoje 16 de agosto de 2021 vemos governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgarem nota, em defesa do Supremo Tribunal Federal (STF).

O grupo manifestou solidariedade “aos seus ministros [da Corte] e às suas famílias, em face de constantes ameaças e agressões”. “No âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário. Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa Nação tanto necessita”, afirmaram os chefes de Executivos estaduais no manifesto.

Na lista dos signatários estão os governadores Renan Filho (Alagoas), Waldez Goés (Amapá), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Renato Casagrande (Espírito Santo), Flávio Dino (Maranhão), João Azevedo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), João Dória (São Paulo) e Belivaldo Chagas (Sergipe).

O manifesto foi divulgado após mensagem publicada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no último sábado (14), no Twitter. Bolsonaro disse que pretende apresentar pedidos de impeachment contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, nesta semana. Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer! (Salmo 33:12)