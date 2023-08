Documento secreto: governo Lula ignorou protocolo de defesa do Palácio

Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto.

Segundo um documento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, o governo Lula ignorou o protocolo de defesa no 8 de Janeiro, que estabelece procedimentos para proteger o Palácio do Planalto em situações de risco.

O Plano Escudo, classificado como “secreto” por 15 anos, aponta a atuação conjunta das tropas de choque do BGP, BPE e 1RCG para evitar invasões.

No entanto, apenas o BGP estava pronto no dia da invasão. O protocolo também prevê a formação de quatro barreiras de contenção, mas a orientação das tropas da PMDF não foi acionada.

Ver matéria completa » https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/documento-secreto-governo-lula-ignorou-protocolo-de-defesa-do-palacio

Ex-diretor da Abin diz que emitiu 33 alertas contra invasões ao governo

Saulo Moura da Cunha, ex-diretor-adjunto da Abin, afirmou que emitiu 33 alertas de inteligência entre 2 e 8 de janeiro deste ano, alertando sobre o risco de invasão de prédios em Brasília.

Ele prestou depoimento à CPMI do 8 de Janeiro e destacou que a Abin produziu os alertas em tempo real, incluindo informações sobre pessoas que diziam estar armadas no dia 8.

Embora a operação de segurança estivesse sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do DF, a inteligência da Abin atuou para resguardar as instituições, informando sobre chamamentos para invasão de prédios entre os manifestantes.