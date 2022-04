Dr. Laertes Thomaz Jr. fala sobre Rejuvenescimento Facial

O renomado Cirurgião Plástico membro da ASPS, ISAPS e SBCP, especialista em Body Tite, Renuvion, Lifting Facial, Rinoplastia, Implantes Faciais e LipoHD, Dr. Laertes Thomaz Junior está fazendo sucesso por todo país. Com exclusividade, Dr. Laertes nos fala hoje sobre Rejuvenescimento Facial. Confira: “Linhas de expressão, rugas, desarmonia, flacidez no rosto, aspecto cansado e triste são reclamações e preocupações de muitas pessoas, especialmente as mulheres. Para tratar e até mesmo prevenir essas queixas existem inúmeros tratamentos estéticos, destinados ao rejuvenescimento e harmonização facial. É impossível controlar a passagem do tempo e como ele acomete a estética das pessoas. Mas felizmente os cuidados e as intervenções por meio de procedimentos de Cirurgia Plástica são excelentes formas de amenizar os sinais que minam a autoestima e autoaceitação das pessoas. Com o passar dos anos nosso rosto vai passando por inúmeras alterações rumo à maturidade e à melhor idade. Algumas frases me vem à cabeça quando penso nisso: “só envelhece quem tem sorte”, e, “o velho é um jovem que deu certo”, são algumas delas. Pois bem, essas alterações típicas do envelhecimento são bem conhecidas e estudadas, entre elas temos: • perda de estrutura óssea do rosto; • flacidez e perda da musculatura facial; • perda de colágeno; • perda de volume na região das bochechas e acúmulo de gordura na região do pescoço e contorno mandibular. Conhecendo os mecanismos pelo qual ocorre o processo natural de envelhecimento, fica mais fácil criarmos estratégias para combatê-los e amenizá-los. Estas estratégias podem ser desde procedimentos não cirúrgicos e preventivos até cirurgia facial. Entre os procedimentos não cirúrgicos os mais comuns são: Toxina botulínica, preenchedores, fios de sustentação, estimuladores de colágeno e diversos aparelhos com variadas funções. Entre os procedimentos cirúrgicos os mais realizados são: lifting facial, lifting de pescoço, blefaroplastia, enxerto de gordura, lifting de sobrancelha, lifting labial, frontoplastia e implantes faciais estéticos. Esses são alguns dos inúmeros procedimentos estéticos para rejuvenescimento e para realizar a harmonização facial, podendo ser corretivos ou preventivos. Todos exigem a avaliação individual de um médico especialista, além da realização de exames e muito diálogo. As queixas serão devidamente escutadas e as subjetividades analisadas, de forma que o cirurgião plástico poderá indicar o melhor procedimento para cada pessoa. Além disso, podemos utilizar esses procedimentos isoladamente ou em associação de dois ou mais deles. A maior parte de meus pacientes me procuram para rejuvenescimento facial e muitas vezes a decisão entre utilizarmos métodos cirúrgicos ou não é realizada em conjunto com o/a paciente. Levo em consideração principalmente a idade, o grau de envelhecimento, as regiões que devem ser tratadas, expectativas do paciente, entre outros.Sobre cirurgia antienvelhecimento, o procedimento mais efetivo é com certeza a cirurgia de lifting facial associada ou não com outras cirurgias (pálpebras, enxerto de gordura, etc…). Como especialista em cirurgia plástica facial posso dizer que nosso rosto é nosso cartão de visita para o mundo e, ao buscar a harmonização e o rejuvenescimento do rosto, mais do que nunca o paciente deve ser atendido por um especialista no assunto. Recentemente nossa clínica adquiriu o que deve ser o mais efetivo aparelho para rejuvenescimento facial não cirúrgico, ele melhora o colágeno, diminui a flacidez e causa um efeito lifting na face pescoço e pálpebras. Esse aparelho israelense chama-se BodyTite e atua por meio de 4 ponteiras para diferentes regiões face e do corpo. Não existe uma estratégia única que seja a melhor para todos os tipos de pacientes, os casos são individualizados e vários fatores são levados em consideração na hora de escolher qual será a estratégia adotada.” Saiba mais sobre o Dr. Laertes Thomaz Jr. através do Instagram: instagram.com/drlaertes