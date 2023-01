É difícil acreditar: Ministro nomeia ele mesmo para cargo extra salário até R$ 21 mil reais

O POVO PRECISA APRENDER A DIFERENÇA DE DISCURSO E REALIDADE

Você acredita, Carlos Lupi nomeou a si mesmo membro titular do Conselho Fiscal do Sesc (Serviço Social do Comércio) como representante do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), órgão vinculado à pasta que chefia, o Ministério da Previdência, informa o UOL.

O Sistema S que são os membros do Conselhos Fiscais recebem jetom de R$ 3,5 mil por reunião. Com as seis reuniões mensais que chegaram a ser realizadas ao longo dos últimos dois anos, a remuneração pode chegar a R$ 21 mil; o salário de Lupi como ministro é de R$ 39,2 mil.

O presidente do PDT também nomeou o tesoureiro do partido, Marcelo de Oliveira Panella, para o mesmo cargo junto ao Conselho Fiscal do Sesc.