🪓 Proof of Work vs Proof of Stake: Entendendo os Mecanismos de Consenso das Criptomoedas

As criptomoedas possuem dois tipos de mecanismos de consenso distintos: Proof of Work (PoW) ou Proof of Stake (PoS), que validam as transa√ß√Ķes e as adicionam √† blockchain.

Proof of Work, ou prova de trabalho, √© o mecanismo de consenso original usado pelo Bitcoin, e envolve mineradores resolvendo quebra-cabe√ßas matem√°ticos complexos para validar transa√ß√Ķes e adicion√°-las √† blockchain. O poder computacional necess√°rio para este processo √© significativo, exigindo muitos recursos.

Por outro lado, o Proof of Stake, ou prova de participa√ß√£o, √© um mecanismo de consenso mais eficiente em termos de energia. O Ethereum, por exemplo, usa um sistema de prova de participa√ß√£o que seleciona os validadores de acordo com a quantidade de criptomoedas que eles possuem e est√£o dispostos a “colocar em stake” como garantia, em troca de adicionar transa√ß√Ķes √† blockchain. Esse processo consome menos recursos e requer menos poder computacional do que o Proof of Work.

Ambos mecanismos Proof of work e proof of stake têm seus próprios prós e contras. A prova de trabalho é mais descentralizada e com um registro quase 100% livre de incidentes, mas também consome mais energia e requer um poder computacional significativo. A prova de participação é mais eficiente em termos de energia e requer menos poder computacional, mas também é mais centralizada e pode ser mais vulnerável a ataques.

