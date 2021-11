5 Franquias de restaurante para investir em cidades pequenas

Se você quer empreender, então vale a pena conhecer algumas boas franquias de restaurante para investir em cidades pequenas. Afinal de contas, investir em franquias alimentícias, especialmente algumas das mais famosas, é uma maneira relativamente certeira de conseguir um fluxo estável de receitas. Se não por atendimento presencial, pelo menos pelo seu negócio se tornar um dos melhores restaurantes delivery da região.

Normalmente, um dos impeditivos de franquias de restaurantes para investir em cidades pequenas é o limitado potencial de faturamento. É verdade que existem franquias cujo investimento é tão baixo quanto R$ 5.000,00 , além de existirem possibilidades como a de financiar o investimento inicial no negócio. No entanto, o fato é que cidades menores têm menos consumidores e, portanto, menos potencial de lucro.

Por isso, é vital saber quais as melhores franquias de restaurantes para investir em cidades pequenas. Confira uma lista abaixo!

5 franquias de restaurantes para investir em cidades pequenas

1. McDonalds

Uma das principais franquias de restaurantes do planeta é a do McDonalds. A marca dos arcos dourados é conhecida de Norte a Sul do país e procurada em praticamente todos os países do planeta.

Portanto, não é à toa que essa seja uma das principais franquias de restaurantes para investir em cidades pequenas também. Mesmo assim, existem dois pontos muito importantes a ter em mente antes de fazer o investimento. São eles:

● o alto custo inicial de investimento para a franquia;

● a baixa demanda na cidade pequena, o que pode reduzir o rendimento médio.

Por isso, em algumas cidades há, inclusive, uma certa resistência da McDonalds em aprovar o estabelecimento da franquia, para não reduzir os resultados médios de outros estabelecimentos.

Ainda assim, o fato permanece que um McDonalds pode ser muito lucrativo em uma cidade pequena. Só quem viveu em cidades pequenas sabe como há a vontade de consumir itens que se vê na TV ou em filmes, mas que não estão disponíveis na região. Um exemplo é o McDonalds.

Por isso, o restaurante seria um dos mais populares de uma cidade pequena, se tivesse a aprovação para ser instalado.

2. Burger King

O Burger King é um caso semelhante ao do McDonald’s: trata-se de uma franquia enorme, uma marca gigantesca e que teria muito sucesso em uma cidade pequena, especialmente se fosse a única lanchonete fast food local.

É claro que o Burger King tem menos reconhecimento de marca que o McDonald’s em cidades do interior, mas também tem muito espaço no mercado brasileiro e pode ser uma grande referência em municípios de menor tamanho.

Além disso, é uma franquia mais barata e com menos requisitos que a do McDonald’s, o que pode ser uma vantagem interessante para quem mora em uma cidade pequena.

3. Pizza Hut

Toda cidade pequena tem a sua pizzaria de estimação, por assim dizer. Talvez até uma ou duas extras, que dividem o mercado do município. Por isso, ao contrário das lanchonetes fast food, não há tanto espaço assim para pizzarias em cidades do interior.

No entanto, o brasileiro adora pizza ( são feitas mais de 1 milhão por dia no país ) e marcas famosas podem se beneficiar de serem mais conhecidas para ganhar parte do mercado de uma cidade pequena.

Por isso, uma franquia como a Pizza Hut pode ser muito eficaz se instalada de maneira estratégica em uma cidade de pequeno porte.

4. Coxinha no Pote

A franquia de Coxinha no Pote faz muito sucesso em cidades da região metropolitana de São Paulo, mas tem muitos benefícios a conceder em cidades pequenas também.

Em primeiro lugar, trata-se de um custo baixo tanto para o franqueado, quanto para o consumidor, que não precisa pagar R$ 30,00 para consumir o produto. Isso minimiza o impacto da cidade pequena ter menos gente como consumidor potencial.

Além disso, a Coxinha no Pote é um tipo de alimento de consumo rápido e fácil. Isso faz com que seja muito mais fácil de arranjar clientes se bem posicionada na praça principal da cidade, por exemplo.

5. Fast Açaí

Por fim, é importante lembrar que o Açaí é uma tradição nacional e um tipo de alimento muito consumido em saídas rápidas, encontros e outros tipos de eventos sociais mais pro informal.

Por isso, sempre há um espaço para uma franquia de açaí em uma cidade pequena, o que é uma boa notícia para a Fast Açaí, uma das mais populares do mercado nesse sentido.

Pronto! Agora você já conhece as franquias de restaurantes para investir em cidades pequenas. Existem muitas estratégias diferentes para agir dentro desse mercado e muitas opções para quem quer ganhar em um setor que, apesar de não ter tanto público assim, também não tem uma concorrência das maiores. Portanto, é vital saber escolher qual franquia seguir e investir seu dinheiro com sabedoria.

