Biolab oferecerá mais 900 empregos até o final de 2024 no complexo industrial de Pouso Alegre (MG)

Com os centros de armazenamento, distribuição e as atividades de qualidade já em operação no complexo industrial em Pouso Alegre, a Biolab Farmacêutica pretende iniciar, no segundo semestre de 2024, a produção efetiva de medicamentos na unidade. Ocupando uma área total de 80.000 m² e com um investimento de R$ 1 bilhão, o empreendimento emprega 550 pessoas e gera mais de 1.000 postos de trabalho indiretos. Quando concluído, terá 900 colaboradores, além de outros 2.000 empregos indiretos.

“O novo complexo industrial é um grande marco para a Biolab e para a cidade de Pouso Alegre, além da expansão da capacidade produtiva da companhia, o site contribui para o fortalecimento do município com a geração de empregos, o fomento ao comércio local e a arrecadação de tributos”, informa Lucas Cohin, Executivo de Operações da Biolab.

Como parte do plano de expansão e internacionalização da Biolab, o complexo Industrial terá a certificação de fábrica verde, além de seguir normas internacionais como da FDA (Food and Drug Administration) e EMA (European Medicines Agency).